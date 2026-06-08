Filipinler’de 7,8 ve 6,5 büyüklüğünde iki deprem: Tusunami uyarısı yapıldı

Denizde meydana gelen ve Filipinler'i bu yıl vuran en güçlü deprem olduğu belirtilen sarsıntı, kritik bir kıyı kentini vurdu. Kentte hasara ve elektrik kesintilerine neden olan deprem, yakın kıyılarda 1 metrelik tsunami dalgalarını tetikledi.

Dünya





Filipinler'in güneyini 7,8 büyüklüğünde deprem vurdu. Pazartesi günü meydana gelene depremde en az 1 kişi hayatını kaybederken, binalar çöktü ve bölge genelinde tsunami uyarıları yapıldı.

Filipinler ve Endonezya'da yetkililer, depremden etkilenen kıyı bölgelerinde yaşayanlara derhal daha yüksek kesimlere gitmeleri çağrısında bulundu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, açık denizde meydana gelen deprem, Mindanao adasındaki Sarangani eyaletinin yaklaşık 24 kilometre batısında kaydedildi.

Deprem, güneyin ticaret merkezlerinden, 700 binden fazla nüfusa sahip ve ton balığı işleme tesisleriyle bilinen General Santos kentinde en az 1 binanın çökmesine yol açtı.

"Şu ana dek 1 can kaybı ve 4 yaralı bildirildi," diyen Başçavuş Robert Dagon, durumun netleşmesini beklediklerini söyledi ve birçok bina etkilendi ancak şu anda sayamıyorum çünkü yürütülen arama kurtarma çalışmalarıyla meşgulüz," diye ekledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, General Santos'ta Jollibee fast food restoranının da bulunduğu bir alışveriş merkezinin enkaza döndüğü görülürken, başka bir kentte yetkililerin boş olduğunu belirttiği bir okul binası çöktü.

Dünya





Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Mindanao'da etkilenen bölgelerde okul derslerini askıya alırken, sahil şeridindeki sakinlere derhal tahliye olmaları çağrısında bulundu.

"Hemen daha yüksek yerlere çıkın, beklemeyin," diyen Marcos, "Hayatınız, geride bırakacağınız her şeyden daha önemli," ifadelerini kullandı.

Tsunami uyarıları yapıldı

Şiddetli deprem, Pasifik'teki birkaç ülkede tsunami uyarılarını tetikledi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Sultan Kudarat ve Sarangani eyaletlerinde 1 metreye ulaşan dalgalar kaydettiklerini açıkladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) ise Filipinler'in bazı kıyılarında 3 metreye kadar tsunami dalgalarının görülebileceğini bildirdi.

PTWC yayınladığı bildiride; Filipinler, Endonezya, Palau, Tayvan ve Papua Yeni Gine kıyılarında "önümüzdeki 3 saat içinde" tsunami dalgalarının oluşmasının mümkün olduğu uyarısında bulundu.

Bu arada Endonezya ulusal afet kurumu, Kuzey Sulawesi'nin başkenti Manado'da, kuzey Gorontalo eyaletinde ve Sangihe adalarında görevli yetkililere, "vatandaşlarını derhal düzenli biçimde daha yüksek bölgelere tahliye etmeleri" talimatını verdi.

Japon yetkililer ise ayrı olarak Pasifik kıyılarının geniş kesimi için tsunami uyarısı yayımlayarak, yerel saatle 11:30'dan itibaren farklı bölgelerde 1 metreye kadar dalgaların kıyıya vurmasının beklendiğini duyurdu.

Malezya Meteoroloji Dairesi, Borneo adasındaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı; Tayvan, Japonya, Papua Yeni Gine ile Batı Pasifik'teki çeşitli ada ülkeleri ve topraklarında ise daha küçük deniz seviyesi değişikliklerinin mümkün olduğu belirtildi. PTWC'ye göre, Guam için yayımlanan uyarı depremden yaklaşık iki saat sonra kaldırıldı ve Hawaii için bir tehdit söz konusu değildi.

Bu yıl Filipinler'i vuran en güçlü depremin, Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'ne göre, General Santos'un yaklaşık 13 kilometre (8 mil) güneybatısında denizde meydana geldiği ve 10 kilometre derinlikteki Cotabato Çukuru'ndaki hareketten kaynaklandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6,5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar kaydedildiğini açıkladı. Kurum, ana depremin derinliğini de 55 kilometre olarak ölçtü. Farklı kurumlar arasındaki ölçüm farklılıklarının, depremin hemen ardından sık görülen bir durum olduğu kaydedildi.

Depremlerin çok sık yaşandığı bir ülke olan Filipinler, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya ve Pasifik havzası boyunca uzanan yoğun sismik hareketlilik kuşağı Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde bulunuyor.

Doğu Mindanao, ekim ayında en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı.







