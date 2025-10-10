Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Yaklaşık 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

USGS, Filipinler gibi Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de ise 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler ve Papua Yeni Gine, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.