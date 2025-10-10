Yeni Şafak
Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

08:0410/10/2025, Cuma
AA
Yaklaşık 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün adadaki Santiago kentinin 20 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre,
Papua Yeni Gine'de de 6,3 büyüklüğünde deprem

USGS, Filipinler gibi Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de ise 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, ülkenin Manus Adası'nın güneydoğu açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler ve Papua Yeni Gine, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.



#Filipinler
#Mindanao
#Papua Yeni Gine
#tsunami
#Deprem
