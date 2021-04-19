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Dünya Dünyanın en büyük buzulu A68 eriyerek yok oldu
ANTARKTİKA

Dünyanın en büyük buzulu A68 eriyerek yok oldu

ABD Ulusal Buz Merkezi, yıllar önce dünyanın en büyük buzul dağı olarak bilinen A68'in parçalara ayrılarak 'yok' olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Dünyanın en büyük buzulu A68 eriyerek yok oldu
A68 adlı buzul eriyerek yok oldu.

Antarktika'da 2017 yılında kopan ve ayrıldığında yaklaşık 6.000 km2'lik bir alanı kaplayan A68 adlı buzulun yok olduğu açıklandı. ABD Ulusal Buz Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, dünyanın en büyük buzulu olan A68 buzulunun parçalanarak eridiği ve artık uydu aracılığıyla izlenmeyecek hale geldiği belirtildi. A68, Antarktika Yarımadası'nın kenarındaki Larson C Buz Sahanlığı'ndan doğdu ve bir yıl boyunca neredeyse hiç hareket etmedi. Ancak daha sonra kuvvetli akıntılar ve rüzgarlar sebebiyle kuzeye doğru sürüklenmeye başladı.

Dünyanın en büyük buz dağının son 3 yılda 1800 kilometrekare eridiği görülmüştü.
DHA
Dünyanın en büyük buz dağının son 3 yılda 1800 kilometrekare eridiği görülmüştü.

3 YILDA BİN 800 KİLOMETREKARE ERİDİ

Öte yandan, geçtiğimiz yıl İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir nakliye uçağının çektiği görüntülerde, dünyanın en büyük buz dağının son 3 yılda 1800 kilometrekare eridiği görülmüştü. Bir A400 nakliye uçağı, A68a adlı dünyanın en büyük buz dağının giderek artan düzensiz hareketlerini gözlemlemek için bölgede alçak uçuş yapmıştı. Söz konusu nakliye uçağı buz dağındaki çok sayıda çatlağı ve su altında uzanan tünelleri görüntülemişti.

A68 adlı buz dağı, 2017’de Antartika’daki buz tabakasından koptuğunda ölçüsü 6 bin kilometrekareyken, son görüntülerde bu rakamın 4200 kilometrekareye düştüğü kaydedilmişti.

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