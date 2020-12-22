Koronavirüs Dünya bir yıldır koronavirüsle mücadele ederken Antarktikada ilk kez vaka görüldü
DÜNYA

Dünya bir yıldır koronavirüsle mücadele ederken Antarktika'da ilk kez vaka görüldü

Dünya bir yıldır koronavirüsle mücadele ederken Antarktika'da ilk kez vaka görüldü

Güney Yarımküre'deki Antarktika'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldü. Şili ordusundan yapılan açıklamada, araştırma üssündeki 26'sı asker 36 Şili vatandaşının Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Antarktika
Antarktika

The Guardian'da yer alan habere göre, şimdiye kadar koronavirüs salgınından etkilenmeyen tek kıta Antarktika'daki General Bernardo O’Higgins Riquelme Araştırma Üssü'nde ilk kez Kovid-19 vakaları tespit edildi. Şili ordusundan yapılan açıklamada, araştırma üssündeki 26'sı asker 36 Şili vatandaşının Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Testleri pozitif çıkan personelin Şili'nin Punta Arenas kentine götürülerek, karantina altına alındığı belirtilen açıklamada, 36 kişinin de durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Antarktika'nın etrafındaki adalarda çalışan kişilerde pozitif vakalar var

Sürekli ikamet eden kimsenin olmadığı Antarktika'nın etrafındaki adalarda çalışan, bilimsel çalışmalarda bulunan ve diğer işlerde çalışanlarla birlikte kıtanın nüfusunun kışın 1000, yazın ise yaklaşık 5 bin olduğu belirtiliyor.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 77 milyon 718 bini aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 709 bin 11 kişi hayatını kaybetti.

Fransa mutasyon nedeniyle Manş Tüneli'ni İngiltere'ye kapattı
DÜNYA
Fransa mutasyon nedeniyle Manş Tüneli'ni İngiltere'ye kapattı

Kovid-19'dan ölen doktorun son mesajı: Bize yardımcı olun lütfen
GÜNDEM
Kovid-19'dan ölen doktorun son mesajı: Bize yardımcı olun lütfen

Fahrettin Koca'dan 'mutasyon' açıklaması
KORONAVİRÜS
Fahrettin Koca'dan 'mutasyon' açıklaması
Abone Ol Google News
SIM kartı tarih oluyor

SIM kartı tarih oluyor

eSIM 2021 yılında hayata geçiyor.
Trabzonspor çıkış arıyor

Trabzonspor çıkış arıyor

​Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor.
HDPli Aktürk tarafından ölümle tehdit edilen Sayan: Muhalifler niye bana yapılan saldırıyı kınamıyorsunuz?

​TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı.

Kısa sürede<br>neticelenecek

Kısa sürede
neticelenecek

​Sağlık Bakanı Koca'dan 'mutasyon' açıklaması.

Türkülere bile konu oldu

Türkülere bile konu oldu

​Dünyada dördüncü sırada olan köprü için geri sayım başladı.

Fahiş fiyata<br>geçit yok

Fahiş fiyata
geçit yok

​283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.