Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in yöneticisi gözaltından kaçtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Yaklaşık 15 yıl önce İsrail en güçlü lobiye sahipti. Eğer bir siyasetçiyseniz İsrail hakkında kötü bir şey söyleyemezdiniz, bu siyasi kariyerinizin sonu olurdu. Bugün ise neredeyse tam tersi." dedi.