Dünya Dünyanın en yaşlı erkeği 113üncü yaşına günler kala hayatını kaybetti
AVRUPA

Dünyanın en yaşlı erkeği 113'üncü yaşına günler kala hayatını kaybetti

İspanya'nın kuzeyindeki Leon kentinde ikamet eden ve Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği olan Saturnino de la Fuerte'nin öldüğü açıklandı. İspanyol haber ajansı EFE'de yer alan haberde, bu sabah evinde hayatını kaybeden De la Fuerte'nin 12 Şubat'ta 113'üncü yaşına gireceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Dünyanın en yaşlı erkeği kimdir, öldü mü? En yaşlı erkek hangi ülkededir
Dünyanın en yaşlı erkeği Saturnino de la Fuerte

Söz konusu haberde, De la Fuerte'nin, 10 Eylül 2021'de 112 yıl 211 günlük yaşıyla Guiness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en yaşlı erkeği" olarak girdiği kaydedildi.

İspanya'da Kral 13. Alfonso (1886-1941) döneminde doğan, 1918 İspanyol gribi, 1923'deki Primo de Rivera diktatörlük, II Cumhuriyet (1931-1939), İç Savaş (1936-1939) ve diktatör Franco (1939-1975) dönemlerini yaşayan De la Fuerte, Leon kentinde Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi olmuştu.

8 çocuğuz, 14 torunu ve torunlarının 22 çocuğu bulunan De la Fuerte'nin cenaze töreninin yarın yapılacağı açıklandı.

Diğer yandan İspanyol De La Fuerte'nin ardından 1 ay farkla dünyanın en yaşlı 2. erkeği olan Porto Rikolu Emilio Flores'in de birkaç gün önce öldüğü bilgisi paylaşıldı.

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Taksim'de şaşkına çeviren anlar: Tasma takıp gezdirdi
FOTOĞRAF 11
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İspanyol Pedro Molina Aparicio Kanarya Adaları'ndan 1 aylık yavru bir gelincik alarak onu evinde beslemeye başladı.
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Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi'nin evdeki Lluna adındaki köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini görünce şaşkına döndü.
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Köpeklerle birlikte büyüyerek evcilleşen gelincik 2 yaşına geldi.
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İSPANYA'DA BIRAKAMAYINCA ONU DA GETİRDİ <br><br>İspanya'dan arkadaşı Serkan İvedi ile İstanbul'a turist olarak gelen Pedro Arkas, Pitu adındaki gelinciğini İspanya'da bırakamayınca gerekli izinleri alarak onu da yanında getirdi.
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Taksim Meydanı'nda tasma takılıp iki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği görenler şaşkına döndü.
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Bazıları kişiler fotoğraf çekerken bazı kişiler de gelinciği sevdi.
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EVDEKİ KÖPEK EMZİREREK ANNELİK YAPTI <br><br>Serkan İvedi \"Gelinciği 1 aylıkken aldık, şu an 2 yaşında. Köpeklerle beraber evcilleşti. Bir sıkıntı olmadı. İspanya Kanarya Adaları'ndan getirdik. Türkiye'de gerekli yerlerle görüştük. Aynı kedi gibi, aşıları yapıldı, çipleri takıldı ve getirdik. 1 aylık yavruyken evdeki Lluna isimli köpeğimiz onu emzirerek annelik yaptı\" diye konuştu.
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Taksim'de şaşkına çeviren anlar: Tasma takıp gezdirdi
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda gelincik gezdiren turist şaşkınlık yarattı. Tasmayla dolaştırılan sevimli gelincik ilgi odağı oldu. İspanyol turist bir aylıkken aldığı gelinciği, arkadaşının köpeğinin emzirerek beslediğini söyledi.
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