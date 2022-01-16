Dünya İspanyanın önde gelen suç örgütü çökertildi
AVRUPA

İspanya'nın önde gelen suç örgütü çökertildi

İspanya Ulusal Polisi, ülkenin "Pablo Escobar"ı olarak anılan uyuşturucu madde kaçakçısının yakalandığını ve örgütün çökertildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İspanyanın önde gelen suç örgütü çökertildi
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Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın en önde gelen eroin kaçakçısı"olarak bilinen ve Toledo kenti yakınlarında arabasına benzin aldığı sırada düzenlenen operasyonda yakalanan kişinin, Hollanda'dan getirttiği uyuşturucuları Madrid başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine dağıttığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda, 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve bunun son yıllardaki en büyük operasyon olduğu ifade edildi.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'a atfen, ülkede "İspanya'nın Pablo Escobar'ı" olarak tanınan söz konusu kişinin, "Felçli lakaplı bir Türk vatandaşı tarafından yönetilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı örgütle yakından bağlantılı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, İspanyol suç örgütü elebaşının, uyuşturucu sevkiyatını organize etmek için geçen temmuz ve eylül aylarında İstanbul'a giderek görüşmeler yaptığı da kaydedildi.

Diğer yandan örgütün alt kademesinde dağıtımcı olarak çalışan evli bir çiftin de geçen kasımda Madrid'de otoyolda polis tarafından durdurulduğu bildirilen açıklamada, toplam 5 kilogram olan uyuşturucu paketlerini arabanın penceresinden atarak kaçmaya çalışan çiftin uzun süren kovalamacanın ardından yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, farklı dönemlerde gerçekleşen ve 51 bin avrodan fazla nakit para, 12 lüks otomobil, 1 motosiklet, mücevher, silah ve çok sayıda uyuşturucu paketinin ele geçirildiği operasyonların ardından örgütün çökertildiği, toplamda 3'ü kadın 10 kişinin yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklandığı duyuruldu.

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