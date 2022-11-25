Dünyanın gözü bölgede: Rusya'dan Ukrayna'ya kritik çağrı

24 Şubat sabahı 06.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ederken Kremlin'den peş peşe dikkat çekem açıklamalar geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov barış görüşmeleri için Ukrayna'ya çağrıda bulundu ve kanın durması için şartları açıkladı.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını yerine getirmeyi kabul etmesi halinde tüm saldırıların son bulabileceğini söyledi.

Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ukrayna liderliğinin durumu normale döndürmek için her fırsatı var, durumu Rus tarafının gereklerini yerine getirecek şekilde çözmek için her fırsatı var.'

DÜNYA Rusya'dan geri adım: Böyle bir planımız yok

Belarus'tan Ukrayna'ya 'barış' çağrısı

Barış görüşmeleri için bir çağrıda Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'tan geldi.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko da Ukrayna'yı Rusya ile barış görüşmelerine başlamaya ve savaşta daha fazla zayiat vermemeye çağırdı.

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Lukashenko, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereyi reddetmesinin 'tamamen yıkım'la sonuçlanacağını savundu.

Belarus lideri 'Her şey Ukrayna'ya bağlı. Nitekim artık her şey Ukrayna'nın elinde. Kendi halkları arasında çok sayıda ölüm görmek istemiyorlarsa dursunlar' dedi.