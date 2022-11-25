Dünya Dünyanın gözü bölgede Rusyadan Ukraynaya kritik çağrı
AVRUPA

Dünyanın gözü bölgede: Rusya'dan Ukrayna'ya kritik çağrı

Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile birlikte yeni bir evreye giren Ukrayna'daki savaş devam ederken, Moskova'dan Kiev'e barış görüşmeleriyle ilgili kritik bir çağrı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını yerine getirmesi halinde saldırıların sonlanabileceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Dünyanın gözü bölgede: Rusyadan Ukraynaya kritik çağrı
Dmitri Peskov

24 Şubat sabahı 06.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ederken Kremlin'den peş peşe dikkat çekem açıklamalar geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov barış görüşmeleri için Ukrayna'ya çağrıda bulundu ve kanın durması için şartları açıkladı.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını yerine getirmeyi kabul etmesi halinde tüm saldırıların son bulabileceğini söyledi.

Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

  • 'Ukrayna liderliğinin durumu normale döndürmek için her fırsatı var, durumu Rus tarafının gereklerini yerine getirecek şekilde çözmek için her fırsatı var.'

Rusya'dan geri adım: Böyle bir planımız yok
DÜNYA
Rusya'dan geri adım: Böyle bir planımız yok

Belarus'tan Ukrayna'ya 'barış' çağrısı

Barış görüşmeleri için bir çağrıda Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'tan geldi.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko da Ukrayna'yı Rusya ile barış görüşmelerine başlamaya ve savaşta daha fazla zayiat vermemeye çağırdı.

Lukashenko, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereyi reddetmesinin 'tamamen yıkım'la sonuçlanacağını savundu.

Belarus lideri 'Her şey Ukrayna'ya bağlı. Nitekim artık her şey Ukrayna'nın elinde. Kendi halkları arasında çok sayıda ölüm görmek istemiyorlarsa dursunlar' dedi.

Rusya yine Kiev’i vurdu: Üç ölü altı yaralı
DÜNYA
Rusya yine Kiev’i vurdu: Üç ölü altı yaralı
Eşitliği kim bozacak?

Eşitliği kim bozacak?

​İngiltere ile ABD Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor.
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

​Antalya'daki dünyaca ünlü sahilde bir ilk.
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yürek yakan haber.

​Bir yıl boyunca herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı.

​Halk kuyruk oluşturdu: 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

​Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.

Sadece birkaç gün kaldı: Hangi araçlarda zorunlu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar.

​Gecekonduda silahla vurulmuş halde üç ceset bulundu.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.

​Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık ödeme yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.