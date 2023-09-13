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Dünya

Dünyanın gözü bu görüşmede: İlk açıklama Putin'den geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Kim Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü.

09:25 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un.

Putin'in üste karşıladığı Kim, yoğun programına rağmen kendisini Rusya'ya davet ettiği için Putin'e teşekkür etti.


Ziyaretin Kuzey Kore için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü" ifadelerini kullandı.

Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi.

Putin ve Kim'in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunum yaptı.

Kim, Vostoçniy Uzay Üssü'nün bulunduğu bölgeye özel tren ile geldi ve üsse arabayla geçti.


Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.

Putin'den ilk açıklama


Rus devlet Haber ajanslarının bildirdiğine göre zirveden önce konuşan Putin, Rusya'nın Kuzey Kore'nin uzay uyduları inşa etmesine yardım edeceğini söyledi. Zirve sırasında kendisinin ve Kim'in silah tedariki konusunu görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda Putin, iki liderin tüm konuları görüşeceğini söyledi.



#Kim Jong-un
#Vladimir Putin
#Rusya
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