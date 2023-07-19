Dünyanın gözü Erdoğan'ın vereceği kararda: Türkiye 'ekim sürprizi' yapabilir

NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onay vermesinin ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Uluslararası ajanslar "Türkiye ne zaman İsveç'in üyeliğine onay verecek?" diye sorarken, İsveç Başbakanı Kristersson ise herhangi bir endişe duymadığını ifade etti. Öte yandan gazeteler ekim ayına işaret etti.

11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Türkiye, uzun süredir İsveç'e verdiği NATO vetosunu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Başkan Erdoğan'la birlikte yapılan 3'lü toplantı sonrasında kaldırdı.

Yaşanan gelişme geçtiğimiz hafta dünyanın gündemine damga vurdu. Bugün halen uluslararası alanda konuşulan en sıcak konu Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliğine izin vermiş olması.

Şu an için merak edilen ise Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine 'ne zaman' onay vereceği. Nitekim dış basında bazı ajanslar Türkiye'nin bu onayı geç vereceğini iddia ediyor.

Yunan gazetesi Kathimerini, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliği için herhangi bir tarih vermediğini ifade etti. Ancak gazete kulislerde ekim ayına işaret edildiğini de söyledi.

İsveç'e Ekim sürprizi

Yahoo News da benzer bir iddiada bulunarak Türkiye'nin İsveç'e bir 'ekim sürprizi' yapabileceğini ifade etti.

Fox News da ekim iddiasını devam ettiren gazeteler arasında oldu. Aynı zamanda haberde, Başkan Erdoğan'ın ABD lideri Joe Biden ile yaptığı önemli görüşmelere de dikkat çekti.

"Ankara'nın süre vermemesi sorun teşkil etmiyor"

Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamalarda Ankara'nın bir süre vermemesi ile ilgili bir endişe duymadığını dile getirdi.

Kristersson "NATO Zirvesi'nden mutabık kaldığımızı ve bir an önce olması gerektiğini belirtip el sıkışarak ayrıldı. Ancak bunun 'bir an önce' anlamına geldiğini söyleyemem" dedi.

Kristersson, "Anlaştık, o nedenle de kendimi çok rahat hissediyorum. Bu hiçbir şekilde bir sorun teşkil etmiyor." açıklamasında bulundu.







