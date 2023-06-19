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Dünyanın konuştuğu görüntüler: Rusya'nın yeni taktiği ifşa oldu

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku ve endişe içinde izliyor. Savaş can almaya devam ederken Rusya'nın yeni taktiği yayınlanan görüntüler ile ifşa oldu.

12:36 . 19/06/2023 Pazartesi
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Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından Rusya yeni bir taktiğe başvurdu.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından Rusya yeni bir taktiğe başvurdu.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...


Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.


Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından Rusya yeni bir taktiğe başvurdu.


İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus askerleri Ukrayna güçlerine karşı 'intihar tankı' kullandı.

Telegram'da yayınlanan görüntülerde Rus askerlerin içi boş tankları patlayıcılarla doldurulduğu ve Ukrayna siperlerine doğru uzaktan kumanda ile sürdüğü görüldü.


İngiliz gazete Donetsk'ten gelen yeni video görüntülerinde yer alan tankın bir T-54 olduğunu ve içinde 6 ton patlayıcı bulunduğunu yazdı.


Söz konusu videoda Ukrayna askerlerinin tankı durdurmak için yoğun çaba gösterdiği görülüyor.


Aynı habere göre, mayına çarpan ve isabet alan tank büyük bir patlamaya neden oldu.

Daily Mail haberinde 'Tankın Ukraynalılardan yaklaşık 60 metre uzakta durdurulmasına rağmen, patlamadan kaynaklanan büyük basınç dalgası muhtemelen bazı askerleri öldürdü' denildi.


Rusya bu taktiği daha önce en az iki kez kullanmıştı, ancak patlama ilk kez kameralara yansıdı.


Öte yandan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı (Duma), Rusya Savunma Bakanlığı'na, Ukrayna'da savaşmaları koşuluyla, hüküm giymiş suçlularla kontrat imzalama yetkisi verdi.


Yeni yasa yargı süreci tamamlanmış ve ceza almış ancak henüz cezaevine girmemiş hükümlüleri kapsıyor.


Ancak cinsel saldırı, vatan hainliği ya da terör suçlarından hüküm giymiş olanlar, yasa kapsamı dışında bırakıldı.


#Rusya
#Ukrayna
#Savaş
29 dakika önce
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