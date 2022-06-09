Dünya Dünyanın yeni korkusu Maymun çiçeği virüsü komşu ülkeye sıçradı
AVRUPA

Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü komşu ülkeye sıçradı

Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü komşu ülkeye sıçradı
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesinde tespit edildi.

Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

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