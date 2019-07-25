Dünyayı endişelendiren bomba iddia: 23 dakika arayla 2 füze ateşlendi

Dünya

Afganistan Trump'ın 'yeryüzünden silinirdi' sözleri için açıklama istedi

Afganistan Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde sarf ettiği, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi" sözlerine açıklık getirmesini istedi.