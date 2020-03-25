Dünyayı şoke eden ölüm: Hiçbir hastalığı olmayan 21 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti İngiltere'de bilinen bir hastalık geçmişi olmayan 21 yaşındaki Chloe Middleton isimli kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Anne Diane Middleton Facebook'tan paylaştığı mesajda "Bunun sadece bir virüs olduğunu düşünenler...tekrar düşünün...21 yaşındaki kızımı öldürdü" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerde hastaların yaş ortalaması 80 olarak biliniyor.

Haber Merkezi 25 Mart 2020, 17:29 Son Güncelleme: 25 Mart 2020, 18:49 Diğer Yeni Şafak