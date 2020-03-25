Dünya Dünyayı şoke eden ölüm Hiçbir hastalığı olmayan 21 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti
AVRUPA

Dünyayı şoke eden ölüm: Hiçbir hastalığı olmayan 21 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti

İngiltere'de bilinen bir hastalık geçmişi olmayan 21 yaşındaki Chloe Middleton isimli kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Anne Diane Middleton Facebook'tan paylaştığı mesajda "Bunun sadece bir virüs olduğunu düşünenler...tekrar düşünün...21 yaşındaki kızımı öldürdü" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerde hastaların yaş ortalaması 80 olarak biliniyor.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
21 yaşındaki Chloe Middleton isimli kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
21 yaşındaki Chloe Middleton isimli kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Reuters'ın İngiliz The Sun gazetesini kaynak gösterdiği haberine göre, İngiltere'de bilinen bir kronik hastalık geçmişi olmayan ve belirti göstermeyen 21 yaşındaki Chloe Middleton isimli genç kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Chloe Middleton'un annesi Diane Middleton Facebook'tan paylaştığı mesajda "Bunun yalnızca bir virüs olduğunu düşünenler...tekrar düşünün...bu virüs 21 yaşındaki kızımı öldürdü" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde Koronavirüs kaynaklı ölümlerde hastaların yaş ortalaması 80. Virüsün çoğunlukla bağışıklık sistemi güçlü olmayan, kronik hastalıklara sahip kişilerde veya yaşlılarda ölümle sonuçlandığı biliniyor.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı dün gece 335’ten 422’ye çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 77 olmuştu.

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