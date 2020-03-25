Dünyayı şoke eden ölüm: Hiçbir hastalığı olmayan 21 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti

Reuters'ın İngiliz The Sun gazetesini kaynak gösterdiği haberine göre, İngiltere'de bilinen bir kronik hastalık geçmişi olmayan ve belirti göstermeyen 21 yaşındaki Chloe Middleton isimli genç kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Chloe Middleton'un annesi Diane Middleton Facebook'tan paylaştığı mesajda "Bunun yalnızca bir virüs olduğunu düşünenler...tekrar düşünün...bu virüs 21 yaşındaki kızımı öldürdü" ifadelerini kullandı.
Dünya genelinde Koronavirüs kaynaklı ölümlerde hastaların yaş ortalaması 80. Virüsün çoğunlukla bağışıklık sistemi güçlü olmayan, kronik hastalıklara sahip kişilerde veya yaşlılarda ölümle sonuçlandığı biliniyor.
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı dün gece 335’ten 422’ye çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 77 olmuştu.