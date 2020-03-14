Dünyayı tehdit eden salgın bir ülkeye daha sıçradı: Moritanya’da ilk koronavirüs vakası görüldü

Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Mart’ta başkent Novakşot'a gelen ve o tarihten bu yana karantinada tutulan bir Avrupa ülkesi vatandaşında dün yeni tip koronavirüs olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanı Nezir Hamid iki gün önce ülkesinde koronavirüs vakası bulunmadığını açıklamıştı.

Moritanya’nın komşuları Tunus, Fas ve Libya, virüsle mücadele kapsamında dün ülke genelinde okulların tatil edildiğini açıklamıştı.

Afrika kıtasında Moritanya ile birlikte Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki 189 virüs vakasının 4’ü ölümle sonuçlandı.

OYNAT 00:00 Koronavirüs hayvanları da vurdu: Aç kalan maymunlar şehir merkezine inmek zorunda kaldı Tayland'da bir vatandaş şehir merkezinde ilginç görüntüler kaydetti. Koronavirüs nedeniyle yemek bulamayan hayvanlar aç kaldı. Yemek bulmak için şehir merkezine inen maymunlar ilginç görüntüler oluşturdu. Olay sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder