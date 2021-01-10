Dünya Düşen Endonezya uçağında bulunan annenin çocuklarıyla beraber son fotoğrafı yürekleri burktu
ASYA

Düşen Endonezya uçağında bulunan annenin çocuklarıyla beraber son fotoğrafı yürekleri burktu

Endonezya’nın Cakarta kentinden Pontianak kentine giderken dün kalktıktan dakikalar sonra radar teması kesilen ve okyanusa düşen, içinde 62 kişinin bulunduğu Endonezya yolcu uçağında bulunan Ratih Windania adlı annenin, çocuklarıyla çekilmiş son fotoğrafı yürekleri burktu.

Haber Merkezi DHA
Bu fotoğraf yürekleri burktu.
Bu fotoğraf yürekleri burktu.

Endonezya’nın Cakarta kentinden Pontianak kentine giderken dün kalktıktan dakikalar sonra radar teması kesilen ve okyanusa düşen, içinde 62 kişinin bulunduğu Endonezya yolcu uçağında bulunan Ratih Windania adlı annenin, çocuklarıyla çekilmiş son fotoğrafı yürekleri burktu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Düşen uçakta bulunan Ratih Windania, çocuklarıyla çekilmiş son fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Irfansyah Riyanto, kız kardeşi Ratih ve çocuklarının üç haftalık bir tatilin sonunda Batı Kalimantan Adası’ndaki Pontianak'a geri dönmek için Cakarta’dan uçağa bindiklerini söyledi.

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