ECOWAS'ın Nijer ziyaretine cuntadan izin çıkmadı

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetimi ele geçiren cunta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile beraberindeki heyetin ülkeye girişine izin vermedi.





Yerel basında çıkan haberlere göre, ECOWAS, Afrika Birliği (AfB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinden oluşan ortak heyetin Niamey'e yapacağı ziyarete izin çıkmadı.





Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından ECOWAS'ın Niamey Temsilciliğine gönderilen notada, ECOWAS tarafından uygulanan yaptırımların halk nezdinde öfkeye neden olduğu ve bu gerekçeyle heyetin huzur içinde karşılanmasının imkansız hale geldiği kaydedildi.





Notada, ziyaretin tarihi, içeriği, kimlerle görüşüleceği gibi detaylar üzerinde anlaşmaya varılması gerektiği de belirtildi.





Bugün Niamey'de olması beklenen heyette, eski Nijerya Devlet Başkanı Abdulsalami Abubakar, AfB Silahların Susturulması kampanyası Yüksek Temsilcisi Ganalı Mohamed Ibn Chambas ve BM Batı Afrika ve Sahel Özel Temsilcisi Mozambikli Leonardo Santos Simao bulunuyordu.





Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Nijer'e gitmiş ve bazı cunta yetkilileriyle bir araya gelmişti.





Alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u ziyaret etme teklifi kabul edilmeyen Nuland, cumhurbaşkanıyla telefonda görüşmüştü.





Nuland, cunta lideri Abdurrahmane Tchiani ile de görüşemeden ülkesine dönmüştü.





Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) ve Sokoto Sultanı Sa'ad Abubakar ile eski Nijerya Devlet Başkanı Abdulsalami Abubakar'ın 3 Ağustos'ta ECOWAS nezdindeki arabuluculuk çabaları da sonuçsuz kalmıştı.





ECOWAS yeniden toplanıyor

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu.





Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmadı.





ECOWAS, 10 Ağustos'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da yeniden toplanma kararı aldı.









Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.​​​​​​​











