Dünya Egemenlik Yolu değil Abluka Yolu İsrailden Filistinli ve İsrailli sürücüleri ayıracak yol projesine onay geldi
ORTADOĞU

'Egemenlik Yolu' değil 'Abluka Yolu': İsrail'den Filistinli ve İsrailli sürücüleri ayıracak yol projesine onay geldi

İsrail Savunma Bakanı Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan ve "E1" olarak bilinen bölgede Filistinli ve İsrailli sürücüleri birbirinden ayıracak yol projesine onay verdi.

Haber Merkezi AA
İsrail'in bu yol projesinin ardından E1'e daha fazla yasa dışı konut inşa etmeyi amaçladığı biliniyor.
İsrail'in bu yol projesinin ardından E1'e daha fazla yasa dışı konut inşa etmeyi amaçladığı biliniyor.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maale Adumim ve Kudüs'ü birbirine bağlayacak (egemenlik yolu) projeye onay verdim. Bu demek oluyor ki Filistinliler, Anata ve Ez-Zaim arasında çevredeki Yahudi yerleşim birimlerine uğramadan bölgede hareket edebilecekler ve İsrail de E1 bölgesinde inşa faaliyetlerine devam edebilecek" ifadelerini kullandı.

Söz konusu proje hayata geçerse işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayacak yeni bir yol inşa edilecek ve Filistin plakalı araçların E1 bölgesinde bu yolu kullanmaları zorunlu hale gelecek.

Yasa dışı Maale Adumim yerleşim birimde ikamet eden Yahudi yerleşimciler ise kendileri için ayrılan özel yoldan Doğu Kudüs'e ulaşacak ve bu yola Filistin plakalı araçların girişine izin verilmeyecek.

Ayrıca, İsrail'in bu yol projesinin ardından E1'e daha fazla yasa dışı konut inşa etmeyi amaçladığı biliniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda "E1" bölgesinde 3 bin 500 yeni konut inşa edeceklerini duyurmuştu.

İsrail koronavirüs nedeniyle Mısır ile kara sınırını kapattı
DÜNYA
İsrail koronavirüs nedeniyle Mısır ile kara sınırını kapattı

İsrail'in E1 projesi

Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer başta olmak üzere Ebu Nuvvar, El-Mintar ve Vadi Cimmel bedevi toplulukları, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

  • Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

"E1" bölgesi, yaklaşık 50 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığı Maale Adumim Yahudi yerleşim birimini de içine alıyor.

Hacker'lar dersini verdi: İsrailli bakandan "Filistin'e özgürlük" mesajı
DÜNYA
Hacker'lar dersini verdi: İsrailli bakandan "Filistin'e özgürlük" mesajı
Tansiyon yükseldi

Tansiyon yükseldi

​CHP'li Özkoç'un sözleri İBB Meclisi'ni de karıştırdı.
Tokalaşmadı!

Tokalaşmadı!

​Erdoğan'dan koronavirüs önlemi.
Koronavirüs mü daha öldürücü influenza mı

Koronavirüs mü
daha öldürücü
influenza mı

Sadece ABD'de 3 ayda 8 bin 200 kişi öldü.
Eğitim sistemini değiştirdi!

Eğitim sistemini değiştirdi!

Okullar kapatılsa da öğrenim devam ediyor.
Burası bizim toprağımız!

Burası bizim toprağımız!

Türk polisi BM güçlerine müdahale etti.
İki korkum var!

İki korkum var!

Soylu, depremde kilitlenen telefon hatlarını hatırlattı.

Maç tekrar edilsin!

Maç tekrar edilsin!

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu.
Yüreklerin ağza geldiği o an

Yüreklerin ağza geldiği o an

​Küçük çocuklar arabaların hızla geçtiği yolda direğe çıktı.
3 ülkeyi vuracak!

3 ülkeyi vuracak!

İlk gününde milyarlarca dolar kayba yol açtı.
110 bini aştı

110 bini aştı

İşte ülke ülke koronavirüste son durum...
'Virüs' uydudan <br>görüntülendi!

'Virüs' uydudan
görüntülendi!

Mekke'den Pekin'e, Tokyo'dan Milano'ya en kalabalık kentlerin son hali.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Küçük çocuğa tokat atması yürekleri sızlatmıştı.
Ülke iflasını duyurdu

Ülke iflasını duyurdu

​Başbakan halka seslendi: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerliyoruz.
Bir aile daha!

Bir aile daha!

6 yıl aradan evladına sarıldı...
1 varil petrole<br>1 kasa domates!

1 varil petrole
1 kasa domates!

​Petroldeki rekor düşüş Rus ekonomisini vurdu.
'Lütfen yayalım!'

'Lütfen yayalım!'

​Bakan Koca '14 gün' kuralını hatırlatıp maddeleri sıraladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.