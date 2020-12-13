Eğittikleri teröristler kendilerini vuruyor

Suriye ve Irak’ta desteklediği terör örgütü PKK Fransa’nın ayağına dolandı. Fransa polisi PKK/YPG saflarında çatışan ve eylem hazırlığındaki Fransız teröristi yakaladı. Fransız basınında yer alan bilgilere göre güvenlik güçleri nisan ayında ülkedeki radikal sol gruplara karşı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında küçük gruplara bölünen bazı grupların silah, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler temin etmeye çalıştığını, temin ettiği silahlarla denemeler yaptığını belirledi.

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PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Salı günü operasyon için düğmeye basıldı. Paris, Toulouse ve Dorogne bölgelerinde, çeşitli adreslere baskınlar düzenlendi. Yaşları 26 ile 40 arasında değişen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2’si serbest bırakılırken, 1’i kadar 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ve bir kamyonette yapılan aramalarda bomba ve bombalı yelek yapımında kullanılan kullanılmaya hazır patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan hidroklorik asit, aseton, fünye, çelik bilye, av tüfeği çok sayıda mühimmat, bıçak, kask ve polis kalkanı gibi malzemeler geçirildi.

HEDEF ASKER VE POLİSTİ

Gözaltına alınan kişiler ifadelerinde “ polis ve askeri hedef alan çok şiddetli eylem planı üzerinde çalıştıklarını ve suikast düzenlemek istediklerini itiraf etti. Tutuklananlar arasında bulunun ve grubun lideri olabileceği değerlendirilen Fransız asıllı Florient D’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG saflarında faaliyet gösterdiği açıklandı.

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10 YIL PKK İÇİN ÇALIŞTI

Terörist hakkında adli kaynaklardan edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaşan gazeteci Dominique Rizet, Fransız teröristin PKK/YPG için 10 yıl savaştıktan sonra 2018’de ülkesine döndüğünü vurguladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Florient D. ile bir kişinin askeri bilgilere sahip olduğunu, bomba yapımında uzman olduklarını ve başkalarına da askeri eğitim verme kapasitesinde oldukları bilgisini paylaşan Rizet, şahıslara ait kamyonetin içinde bombalı yelek üretiminde kullanılan malzemeler tespit edildiğini söyledi. Rizet yakalanan kişilerin profillerinin endişe verecek derecede tehlike arz ettiğini vurguladı.

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