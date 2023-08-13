Ekvador'da başkan adayına suikast: 4 bin polisle hapishaneye baskın düzenlendi

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, suikastın ardından çetenin "Fito" lakabıyla bilinen elebaşı Adolfo Macias'ın kaldığı hapishaneye 4 bin polis ve askerle düzenlenen baskında silahlar, cephanelikler ve patlayıcıların bulunduğunu duyurdu.





Macias'ın da daha yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiğini kaydeden Lasso, "Bunu vatandaşlarımız ve mahkumların güvenliği için yaptık. Ekvador, barış ve güvenliğe tekrar erişecek. Şiddet eylemleri olursa buna var gücümüzle karşı koyarız." ifadelerini kulandı.





- Villavicencio'nun yerine yarışacak aday belli oldu





CNN'in haberine göre Villavicencio'nun suikasta kurban gitmesinin ardından, daha önce başkan yardımcılığı için aday gösterilen 36 yaşındaki Andrea Gonzalez Nader, "Movimiento Construye Partisinin" yeni adayı oldu.





Siyasi kariyerinde çevre konularına odaklanan Nader'in, bu akşam adaylar arasında yapılacak canlı yayına katılması bekleniyor.

Nader, CNN'e verdiği röportajda suikasta ilişkin, "Bu, tüm bölge ve dünya demokrasisi için çok rahatsız edici bir andı." dedi.





- Villavicencio'nun eşi suikasttan devleti sorumlu tuttu





Villavicencio'nun eşi Veronica Sarauz, yaptığı açıklamada, eşinin ölümünden devleti sorumlu tuttu.





Sarauz, "Devlet, Fernando'nun güvenliğinden sorumluydu. Devlet, eşimin ölümünün doğrudan sorumlusudur. Onu gerektiği gibi koruyamadılar." görüşünü paylaştı.





Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.





İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etmek amacıyla yapılmış, terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımlamıştı.

Soruşturma kapsamında suikastla ilgili oldukları iddiasıyla 6 Kolombiyalı gözaltına alınmıştı.











