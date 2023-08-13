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Dünya

Hawaii’de tarihin en büyük felaketi: Ölü sayısı 89'a çıktı

ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 89'a ulaştı, olayın ülkede son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Olay, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları olarak kayıtlara geçti

10:09 . 13/08/2023 Pazar
AA
Hawaii'de devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı.

Hawaii'de devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı.

CNN'in haberine göre bölgedeki yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Hawaii Valisi Josh Green, "Şimdi hepiniz bugün sahada neler olduğunu merak ediyorsunuz. Daha çok ölüm vardı. Ölenlerin sayısı 89'a yükseldi" bilgisini paylaştı.

Ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Green, "Bu, Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu" dedi.

Bölgenin sadece yüzde 3'ü aranabildi


Maui Polis Şefi John Pelletier ise yaşamını yitiren 89 kişiden sadece 2'sinin kimliğinin tespit edilebildiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarını olabildiğince hızlı gerçekleştirmek istediklerini belirten Pelletier, "Ancak şu ana kadar köpeklerle yangın bölgesinin sadece yüzde 3'ünü arayabildik" dedi.

ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangını


İtfaiye yetkilisi Lori Moore- Merrell de Hawaii'deki can kaybının 2018'de California'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirtti.

Moore-Merrell, "Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları oldu" dedi.

Maui Adası, "felaket bölgesi" ilan edilmişti


ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini açıklamıştı.


#ABD
#Hawaii
#Orman Yangınları
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