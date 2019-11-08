Dünya El Chaponun oğlunu tutuklayan polise 155 kurşunla infaz
AMERİKA

El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise 155 kurşunla infaz

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise çete üyeleri kurşun yağdırdı. Polisin otomobilini takip eden çete üyeleri polis memurunu 150 kurşunla infaz etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çete üyeleri polise arabasının içinde kurşun yağdırdı.
Çete üyeleri polise arabasının içinde kurşun yağdırdı.

“El Chapo” lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i geçen ay tutuklayan polise, 155 kurşunla infaz edildi.

Uyuşturucu çetesi üyesi en az iki kişi, kullandığı otomobili takip ettikleri polis memurunun üzerine otomatik silahlarla aralıksız 30 saniye boyunca kurşun yağdırdı.

Meksika basını, üst düzey polis memuru Eduardo N.'nin, Lopez’i tutuklama girişiminde bulunan güvenlik güçleri arasında yer aldığını duyurdu.

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’in geçen ay yakalanması üzerine kartel üyeleri kenti savaş alanına çevirmiş ve güvenlik güçleri, daha fazla can kaybı yaşanmaması için geri adım atarak, ABD'de arananlar listesinde bulunan El Chapo’nun oğlunu serbest bırakmıştı.

Ovidio Guzman Lopez

Kartellerin savaş alanı Meksika
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