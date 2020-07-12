El-Ezher Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından rahatsız oldu Mısır'da yaşanan darbe sonrası siyasetin kuklası haline gelmekle eleştirilen ve açıklamaları ile büyük tepkiler toplayan El-Ezher'in Eski İmam Yardımcısı Abbas Shuman, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi İslam öğretileri ile çelişiyor" iddiasında bulundu. Türkiye'nin Ayasofya kararı İslam coğrafyasındaki birçok ülkeden destek bulurken, Sisi rejimine bağlı kurumun söz konusu açıklaması tepki topladı.

Haber Merkezi 12 Temmuz 2020, 10:50 Son Güncelleme: 12 Temmuz 2020, 11:21 Yeni Şafak