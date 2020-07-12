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Dünya El-Ezher Ayasofyanın cami olarak ibadete açılmasından rahatsız oldu
ORTADOĞU

El-Ezher Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından rahatsız oldu

Mısır'da yaşanan darbe sonrası siyasetin kuklası haline gelmekle eleştirilen ve açıklamaları ile büyük tepkiler toplayan El-Ezher'in Eski İmam Yardımcısı Abbas Shuman, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi İslam öğretileri ile çelişiyor" iddiasında bulundu. Türkiye'nin Ayasofya kararı İslam coğrafyasındaki birçok ülkeden destek bulurken, Sisi rejimine bağlı kurumun söz konusu açıklaması tepki topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bin yılı aşan bir geçmişe sahip olan El-Ezher ulemasının siyasetle olan ilişkisi tepki çekiyordu.
Bin yılı aşan bir geçmişe sahip olan El-Ezher ulemasının siyasetle olan ilişkisi tepki çekiyordu.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dünya basınında geniş yankı buldu. Avrupa ve ABD medyası kararı eleştirirken, İslam coğrafyasının büyük bölümünden destek açıklamaları geldi.

Mısır'daki darbeci Sisi rejiminin kuklası olmakla eleştirilen El-Ezher'in Eski İmam Yardımcısı Abbas Shuman'dan da skandal bir açıklama geldi.

İstanbul fethinin nişanesi olan Ayasofya'nın ibadete açılmasını "İslami öğretiler ile çelişiyor" diyen Shuman, "İslam farklı dinlerin ibadet yerlerine saygı duyuyor ve İslam’da caminin kiliseye dönüştürülmesine izin verilmediği gibi kilisenin de camiye dönüştürülmesine izin verilmiyor" iddiasında bulundu.

ALMAN BASINI: ERDOĞAN İSTANBUL'UN İKİNCİ FATİHİ

Dünyanın her köşesinde yankı bulan Ayasofya kararı dünya basınında da manşetlerde yer aldı.

Alman basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesindeki rolüne vurgu yaptığı haberini "İstanbul'un ikinci Fatih'i mi?" başlığıyla yayınladı.

Millet istedi Ayasofya’yı açtık
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Millet istedi Ayasofya’yı açtık

CHP’nin Ayasofya hazımsızlığı
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CHP’nin Ayasofya hazımsızlığı

DÜNYANIN 1 NUMARALI GÜNDEMİ OLDU

Haftalardır gündemden düşmeyen tarihi yapının yeniden camiye çevrilip çevirilmeyeceğiyle ilgili milyonlar Danıştay'dan gelecek karara kilitlenmişti. Dün, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

  • Türkiye'nin Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla Ayasofya'yı yeniden ibadete açması dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.

Togo'da Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla kurban kesildi
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Togo'da Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla kurban kesildi
Batı Afrika ülkesi Togo'da, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sevinç ve memnuniyetle karşılandı. Sokode kentinde, İstanbul'un fethinin sembolü ve İslam dünyasında büyük öneme sahip Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararından ötürü dualar edildi. Togo Nur Derneği mensupları, Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla kurban kesti.


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Mısır'da yaşanan darbe sonrası siyasetin kuklası haline gelmekle eleştirilen ve açıklamaları ile büyük tepkiler toplayan El-Ezher'in Eski İmam Yardımcısı Abbas Shuman, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi İslam öğretileri ile çelişiyor" iddiasında bulundu. Türkiye'nin Ayasofya kararı İslam coğrafyasındaki birçok ülkeden destek bulurken, Sisi rejimine bağlı kurumun söz konusu açıklaması tepki topladı.
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