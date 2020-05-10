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Dünya El-Halilde, Filistinli tutukluların banka hesaplarının kapatılması protesto edildi
ORTADOĞU

El-Halil'de, Filistinli tutukluların banka hesaplarının kapatılması protesto edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde onlarca kişi, İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutukluların hesaplarının kapatılması için bankalara baskı uygulamasını protesto etti.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Filistin Ulusal Girişimi Hareketi ile Filistinli tutukluların haklarını savunan kurumlar tarafından El-Halil kentinde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Filistin bayrakları ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların resimlerini taşıyan göstericiler, tutukluların bankalardaki hesaplarının kapatılması için İsrail tarafından yapılan baskıların durdurulmasını istedi.

AA
arşiv

İsrail makamlarından tehdit

Son dönemde bazı eski tutuklular, Filistin bankalarından bazılarının kendileriyle iletişime geçerek "İsrail'in tehditleri nedeniyle" banka hesaplarının kapatıldığına ilişkin tebligatta bulunduğunu ifade etmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, geçen ay İsrail makamları tarafından Filistinli tutuklular ve aileleriyle iletişime geçerek banka hesabı açan tüm şahıs ve kurumların takibata uğrayacağı ve cezalandırılacağına dair askeri bir karar alındığını duyurmuştu.

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