El-Kassam Tugayları: Gazze Şeridi'nde bir grup İsrail askerini esir aldık

Hamas'ın İsrail ordusundan bir subayı esir aldığı ve 5 İsrail askerini daha öldürdüğünü duyurdu. İsrail ordusuna bağlı 0404 sitesi de İsrail ordusundan bir subayın kayıp olduğunu açıkladı. Esir alınan İsrailli askerin üst düzey bir subay olan Hadar Goldin olduğu belirtiliyor. Kassam geçtiğimiz haftalarda da bir İsrail askerini esir almıştı.