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Dünya

El Salvador'da stadyum girişinde izdiham: 12 kişi hayatını kaybetti

El Salvador’da futbol taraftarlarının stadyuma girmeye çalışması üzerine çıkan izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

17:19 . 21/05/2023 Pazar
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Stadyum girişinde çıkan izdihamda yüzlerce kişi yaralandı.

Stadyum girişinde çıkan izdihamda yüzlerce kişi yaralandı.

El Salvador’da kapılar kapatıldıktan sonra çok sayıda taraftarın Cuscatlan Stadyumu'na girmeye çalışması sonucu izdiham meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiği izdihamda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı.

Yüzlerce kişi yaralandı

Yaralılara ilk müdahale saha içinde yapılırken hastaneye kaldırılan bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edildi. Devlet Başkanı Nayib Bukele, olaya ilişkin "kapsamlı bir soruşturma" başlatılacağını söyledi. Alianza ve FAS takımları arasındaki karşılaşma ise ertelendi.


#El salvador
#Cuscatlan Stadyumu
#Alianza
31 dakika önce
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