Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'de yüzlerce kişinin sığındığı bir okulu vurdu: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Görgü tanıklarının ifadesine ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsrail ordusu, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu, BM'ye ait bir okulu hedef aldı.





Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü.





Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.





İsrail ordusu, günlerdir Cibaliya Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, Cibaliya'da 13 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.





İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti





İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 11 sivil öldü, onlarcası yaralandı.





Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda, çoğu çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.









Nuseyrat Mülteci Kampı'nda da bir eve gerçekleştirilen saldırıda, 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti. Deyr el-Belah'ın El-Bassa bölgesine yapılan saldırıda ise yaralananlar oldu.





İsrail güçleri ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi ve kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da çok sayıda hava saldırısı düzenledi.





İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenledi





Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin baskınlarının adresi Cenin, Beytüllahim, Nablus, Eriha, El Halil, Ramallah ve El-Bire kentleri oldu.





Çok sayıda İsrail askeri, Cenin'in güney batısındaki Yabed kasabasına gelerek, Filistinlilerin evlerine baskın gerçekleştirdi.





Askerler, evlerde arama yaptı, eşyalarını dağıtıp zarar verdi ve sakinlerini sorguya çekti.





Bire kentine bağlı Sath Merhaba Mahallesi'ndeki baskında ise evlerin çatısına keskin nişancılar yerleştirildi, bir dükkandaki güvenlik kamerası kayıtlarına askerlerce el konuldu. Baskın sırasında göz yaşartıcı ve gaz bombası kullanıldı, ateş açıldı ve havada da insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu görüldü.





İsrail güçleri ayrıca, Ramallah'ta Birzeit, Bitunya ve Deyr Ebu Meşal kasabası ile Şakba köyüne, Kalkilya'da Kefr Saba Mahallesi'nde bir eve, Nablus'un doğusundaki Salim kasabasına, Balata Mülteci Kampı'na, Avarta kontrol noktasından Nablus'un doğusuna, Eriha'da Ketf el-Vad Mahallesi'ne, El Halil'in güneyindeki Dura kasabası ile kuzeybatısındaki Beyt Ula kasabasında bir hayır kurumuna, Beytüllahim'de ise Dıheyşe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.





Çok sayıda askeri aracın ve bazı bölgelerde de buldozerlerin eşlik ettiği bu baskınlarda, gözaltına alınanlar oldu.





İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarını yoğunlaştırdı. Bu baskınlarda, şu ana kadar 275 Filistinli hayatını kaybederken, 3 bin 730 kişi de gözaltına alındı.





İsrail, Gazze'nin güneyinde yerlerinden edilen sivilleri ikinci göçe zorluyor





Gazze Şeridi'nde süren saldırılar kapsamında, İsrail ordusundan, sivil yerleşim bölgelerini hedef alabileceğine ilişkin tehditlerin ardından Han Yunus'un doğu bölgelerinden çok sayıda Filistinli, zorla batıdaki "El-Mevasi" bölgesine doğru yerinden edildi.





Mean, Cura el-Lut, Eş-Şeyh Nasır, el-Ketibe, Celal Caddesi başta olmak üzere Han Yunus'un pek çok doğu bölgesi ile batıdaki 5. Sokak bölgesi, geçtiğimiz günlerde başlayan ve devam eden, İsrail'in şiddetli bombardımanına maruz kaldı.





Güvenli yer arayışı





Daha önce Gazze kentinden Han Yunus'a yerinden edilen Filistinli Huzeyfe Şebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenli bölge arayışının devam ettiğini, son olarak Cura el-Lut'tan Refah kentine gittiklerini aktardı.





"İsrail ordusundan, bulunduğumuz sivil yerleşim alanının boşaltılması yönünde çağrı aldık" diyen Şebir, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırılarının bir parçası olarak Han Yunus'ta düzinelerce yerleşim alanını tehdit ettiğini ve sakinlerini boşalttığını ifade etti.





Şebir, İsrail ordusunun, Cura el-Lut'ta çok sayıda evi hedef aldığını, bu saldırıların çok sayıda can kaybı ve yaralanmayla sonuçlandığını kaydetti.





Göç eden Filistinliler yaşam için gerekli temel ihtiyaçlardan yoksun





Mevasi bölgesine göç etmek zorunda kalan Filistinli Ahmed El-Ferra ise "İsrail ordusu, cep telefonları aracılığıyla, güvenli olduğu iddia edilen bu bölgeye geçmemizi istedi." dedi.





Ferra, "Bu bölge kumlu bir arazi, yaşam için gerekli temel ihtiyaçların hiçbiri yok, yaşamaya uygun değil, yiyecek ve su bulunmuyor, yerleşime uygun yer de yok." diye konuştu.





Ailesi için güvenilir olması ümidiyle bu bölgede çadır kurduğuna işaret eden Ferra, daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği birçok bölgeyi hedef alan İsrail ordusunun, Mesavi bölgesini de hedef almasından korktuğunu söyledi.





"Acil insani ateşkese ihtiyaç var"





Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in devam eden bombardımanları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine doğru kitlesel yer değiştirmelerin hızının artacağı konusunda uyarıda bulundu.





BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, X sosyal medya platformunda, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de sivillerin yerinden edilmelerine ilişkin, "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var." paylaşımına yer verdi.





Grandi, kitlesel yerinden edilmelerin önlenememesi halinde, bu sorunu çözmenin imkansız hale geleceğini ve ileride elde edilebilecek barış şansını da tehlikeye atacağını vurguladı.











