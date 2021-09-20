Elon Musk ABD Başkanı Joe Biden ile alay etti: O hala uyuyor

Dört amatör astronot, Inspiration4 (İlham veren dörtlü) misyonu kapsamında uzayda üç gün geçirdi.

Dörtlü, bugüne kadar yörüngeye çıkan ve tamamı profesyonel astronot olmayan kişilerden oluşan ilk özel uçuşu gerçekleştirerek tarihe geçti.

Söz konusu görev, kısa sürmesine rağmen birçok uzay ve havacılık otoritesi tarafından takdirle karşılandı.

SpaceX CEO'su Elon Musk ise dünyanın konuştuğu gelişmeye Beyaz Saray'ın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı ile alay etti: O hala uyuyor

Sosyal medya üzerinden kendisine sorulan, "ABD Başkanı, St. Jude için yüz milyonlarca dolar toplanmasına yardımcı olan en yeni dört Amerikan astronotunu kabul etmeyi bile reddetti... Bunun neden olduğuna dair teoriniz nedir?" sorusuna yanıt veren Musk, "O hala uyuyor" ifadelerini kullandı.

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He’s still sleeping — Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2021

Trump'ın sözlerine gönderme

Ünlü girişimcinin, Biden için sarf ettiği "Uyuyor" imasını, ilk olarak ABD eski Başkanı Donald Trump kullanmıştı.

Trump, ocak ayında başkanlık koltuğunu kaybettiği Biden'a, 'Uykulu Joe' lakabını takmıştı.

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