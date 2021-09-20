Dünya Elon Musk ABD Başkanı Joe Biden ile alay etti O hala uyuyor
AMERİKA

Elon Musk ABD Başkanı Joe Biden ile alay etti: O hala uyuyor

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, özel yörünge misyonunun başarıyla tamamlamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef aldı. Musk, kendisine sorulan "Biden bu başarıyı neden görmezden geliyor?" sorusuna, "O hala uyuyor" diyerek yanıt verdi.

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Elon Musk ABD Başkanı Joe Biden ile alay etti: O hala uyuyor
Elon Musk - Joe Biden

Dört amatör astronot, Inspiration4 (İlham veren dörtlü) misyonu kapsamında uzayda üç gün geçirdi.

Dörtlü, bugüne kadar yörüngeye çıkan ve tamamı profesyonel astronot olmayan kişilerden oluşan ilk özel uçuşu gerçekleştirerek tarihe geçti.

Söz konusu görev, kısa sürmesine rağmen birçok uzay ve havacılık otoritesi tarafından takdirle karşılandı.

SpaceX CEO'su Elon Musk ise dünyanın konuştuğu gelişmeye Beyaz Saray'ın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı ile alay etti: O hala uyuyor

Sosyal medya üzerinden kendisine sorulan, "ABD Başkanı, St. Jude için yüz milyonlarca dolar toplanmasına yardımcı olan en yeni dört Amerikan astronotunu kabul etmeyi bile reddetti... Bunun neden olduğuna dair teoriniz nedir?" sorusuna yanıt veren Musk, "O hala uyuyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözlerine gönderme

Ünlü girişimcinin, Biden için sarf ettiği "Uyuyor" imasını, ilk olarak ABD eski Başkanı Donald Trump kullanmıştı.

Trump, ocak ayında başkanlık koltuğunu kaybettiği Biden'a, 'Uykulu Joe' lakabını takmıştı.

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