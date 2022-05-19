Elon Musk artık Cumhuriyetçi

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, bir sonraki seçimde Cumhuriyetçi adaylara oy vereceğini söyleyerek, artık Demokratların yanında yer almayacağını açıkladı.

Miami’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Musk, “Açıkça söylemek gerekirse bir Cumhuriyetçiye daha önce hiç oy vermedim, sandıkta hep Demokratların yanında durdum” diye konuştu.

Demokrat Parti’nin sendikalar tarafından kontrol edildiğini öne süren Musk’ın, kasım ayında yapılacak ara seçimlere mi yoksa 2024 başkanlık yarışına mı atıfta bulunduğu anlaşılmadı.

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