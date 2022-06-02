Dünya Elon Musk evden çalıştırmıyor Ofise gelmeyenleri kovarım
AMERİKA

Elon Musk evden çalıştırmıyor: Ofise gelmeyenleri kovarım

Tesla CEO’su Elon Musk, pandemiden sonra tüm dünyada yaygınlaşan evden çalışma modeline karşı. Musk , “uzaktan çalışma artık kabul edilemez” başlıklı bir e-postayla çalışanların ofise dönüşünü zorunlu tuttu.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musk evden çalıştırmıyor: Ofise gelmeyenleri kovarım
Elon Musk.

Tesla CEO’su Elon Musk, pandemiden sonra tüm dünyada yaygınlaşan evden çalışma modeline karşı. Musk , “uzaktan çalışma artık kabul edilemez” başlıklı bir e-postayla çalışanların ofise dönüşünü zorunlu tuttu.

Musk, şirketteki üst düzey personele gönderdiği e-posta ile ofiste haftada en az 40 saat çalışmadıkları takdirde kovulacaklarını söyledi.

40 SAAT OFİSE GELİN

Musk, “Tesla'daki herkesin haftada en az 40 saat ofiste geçirmesi gerekiyor. Ayrıca ofis, uzak bir sahte ofis değil, gerçek, meslektaşlarınızın bulunduğu yer olmalıdır. Gelmezseniz istifa ettiğinizi varsayacağız.” dedi.

"AMERİKALILAR İŞE GİTMEKTEN KAÇINIYOR" DEMİŞTİ

Musk, uzaktan çalışma politikalarına karşı çıkmış ve Amerikalıları işe gitmekten kaçınmaya çalıştıkları için kınamıştı.Tesla, çalışanları için pandemi sonrası ofise dönüşü zorunlu kılan şirketler arasında yer alıyor.

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