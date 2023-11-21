Elon Musk X'in reklam gelirlerini Gazze ve İsrail'deki hastanelere bağışlayacak

Elon Musk, X'in reklam gelirlerini Gazze'deki savaş mağdurları için aktaracak.
ABD'de faaliyet gösteren Media Matters isimli sivil toplum kuruluşu, X platformunda reklamların yanına ‘antisemitik’ içerikler konularak nefret dolu içerikler oluşturduğunu savunduğu bir raporu Cuma günü yayınlamıştı. Rapor sonrasında suçlamaları kabul etmeyen Musk, haberlerin sahte olduğunu vurgulayarak Media Matters’a dava açtı.
Elon Musk X'in reklam gelirlerini Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacak
Yaşananlar sonrasında Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X'in, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve abonelik gelirlerini Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a ve İsrail'deki hastanelere bağışlayacağını duyurdu.