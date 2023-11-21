|
Dünya

Elon Musk X'in reklam gelirlerini Gazze ve İsrail'deki hastanelere bağışlayacak

Elon Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X'in, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve abonelik gelirlerini Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a ve İsrail'deki hastanelere bağışlayacağını duyurdu. Musk, geride kalan gün, "reklam verenleri platformdan uzaklaştırmak ve X şirketini yok etmek" amacıyla yayımladığı son rapor nedeniyle Media Matters for America isimli sivil toplum kuruluşuna (STK) dava açmıştı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
23:59 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Elon Musk, X'in reklam gelirlerini Gazze'deki savaş mağdurları için aktaracak.

Elon Musk, X'in reklam gelirlerini Gazze'deki savaş mağdurları için aktaracak.

ABD'de faaliyet gösteren Media Matters isimli sivil toplum kuruluşu, X platformunda reklamların yanına ‘antisemitik’ içerikler konularak nefret dolu içerikler oluşturduğunu savunduğu bir raporu Cuma günü yayınlamıştı. Rapor sonrasında suçlamaları kabul etmeyen Musk, haberlerin sahte olduğunu vurgulayarak Media Matters’a dava açtı.

Elon Musk X'in reklam gelirlerini Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacak

Yaşananlar sonrasında Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X'in, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve abonelik gelirlerini Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a ve İsrail'deki hastanelere bağışlayacağını duyurdu.


Beyaz Saray dahi Musk'ı hedef aldı

Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı,
"Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor
" paylaşımına
"Gerçekleri söyledin"
şeklinde cevap vermişti.
Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk,
"Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle"
suçlanmıştı.
Musk, kendisini antisemitik ilan eden gazete ve televizyonlara tepki göstermiş,
"Geçtiğimiz hafta medyada benim antisemitik olduğumu iddia eden yüzlerce sahte haber çıktı. Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz. İnsanlık için en iyisini, herkes için müreffeh ve heyecan verici bir gelecek diliyorum"
demişti.


#Elon Musk
#Gazze
#İsrail
#Filistin
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray yeni sol bekin kralını İtalya'da buldu! 21 gol 34 asistli : 10 - 15 milyon euro arasında...