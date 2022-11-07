Dünya Elon Muskın seçim çağrısı Cumhuriyetçilere oy verin
AMERİKA

Elon Musk'ın seçim çağrısı: Cumhuriyetçilere oy verin

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, hesabında yaptığı paylaşımla kararsız seçmene seslendi. Elon Musk, ABD'de yarın yapılacak olan ara seçimlerde Cumhuriyetçiler için oy istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elon Muskın seçim çağrısı: Cumhuriyetçilere oy verin
Elon Musk.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıda Cumhuriyetçiler için oy istedi.

Kararsız seçmenlere seslenen Musk, yarın ABD’de yapılacak olan ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy vermeleri çağrısında bulundu.

Musk, “Paylaşılan güç, her iki tarafın da aşırılıklarını engeller. Bu nedenle başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum” dedi.

Elon Musk yaptığı paylaşımda partizan Demokratlar veya Cumhuriyetçilerin asla diğer tarafa oy vermeyeceğini ve bu nedenle seçimlerin sonuçlarını belirleyenlerin kararsız seçmenler olduğunu belirtti.

ABD’de yarın yapılacak Kongre ara seçimleri Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve Senato’da da 35 koltuğun sahibini belirleyecek.

Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesi, Senato’da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor.

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