Elon Musk'tan dünyayı şaşırtan hamle: Ukrayna'nın Ruslara saldırısını önlemek için Starlink'i kapattı

Elon Musk, Ukrayna'nın Ruslara saldırısını önlemek için Starlink'i kapattı
Amerikalı gazeteci Walter Isaacson, kitabında Elon Musk'ın nükleer savaş korkusu nedeniyle geçen yıl Ukrayna'nın Rus gemilerine saldırmasını önlemek için Kırım yakınlarındaki Starlink ağını "gizlice kapattığını" yazdı.
Musk, Rusya'nın "mini Pearl Harbor" olarak tanımladığı şeye tepki olarak nükleer silah kullanabileceğinden endişe ederek SpaceX mühendislerine gizlice Kırım yakınındaki Starlink sinyalini kapatmalarını emretti.
Ancak Musk hayır dedi ve Ukrayna'nın Kırım'a saldırarak "çok ileri gittiğini ve stratejik yenilgiye davetiye çıkardığını" söyledi.
Musk konuyla ilgili olarak "Starlink savaşlara katılmak için tasarlanmadı. İnsanların Netflix izlemesi, rahatlaması, okulda internete bağlanması ve iyi barışçıl şeyler yapması için yapıldı, drone saldırıları için değil" ifadelerini kullandı.
Cep telefonu ve internet ağları yok edilmiş olsa bile Starlink terminalleri Ukrayna'nın savaşmasına ve bağlantıda kalmasına olanak sağladı.