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Yemin töreninde tepki çeken hareket: Elon Musk 'Nazi Selamı' verdi

Yemin töreninde tepki çeken hareket: Elon Musk 'Nazi Selamı' verdi

00:3821/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
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Elon Musk'ın, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu.
Elon Musk'ın, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Donald Trump’ın başkanlığı devraldığı törende yaptığı konuşmada hareketleriyle tepki çekti. Konuşmasının sonunda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ile özdeşleşen 'Hitler' selamına benzer bir hareket yapan Musk’ın davranışı tartışma konusu oldu.

Amerikalı milyarder Elon Musk Washington'da bulunan Capital One Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

"(Seçim zaferi) Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederim"
diyen ve sonrasında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk,
"Kalbim sizinle."
dedi.

Musk, "Medeniyetin geleceğini güvence altında aldığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bu hareketin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Musk'ı Nazi selamı yapmakla suçlayarak tepki gösterdi.

#Donald Trump
#Elon Musk
#Nazi
#Hitler

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