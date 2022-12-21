Elon Musk'tan yeni ifşa dosyası: Eski yönetim Pentagon'un psikolojik savaş hesaplarına koruma sağladı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, 'Twitter Dosyaları' adıyla sürdürdüğü ifşaaların 8'incisini Intercept haber sitesinin muhabiri Lee Fang aracılığıyla yaptı.

Fang, Twitter hesabından yaptığı paylaşım dizisinde, eski Twitter yönetimi ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında CENTCOM'un psikolojik harekatlarının parçası olan hesapların şikayet gibi durumlara karşı koruma listesine (beyaz liste) alınmasını ve bu hesaplara onaylı hesap işareti verilmesine ilişkin yazışmaları ifşa etti.

ABD ORDUSU TALEP ETTİ TWİTTER UYGULADI

Twitter yöneticilerinin senelerce şirketin platformunda hükümet destekli gizli propaganda kampanyalarını belirlemek ve engellemek için çaba harcadığını öne sürdüğünü ancak perde arkasında, şirketin ABD ordusunun talebi üzerine bazı psikolojik harekat hesaplarını beyaz listeye alarak dahili koruma sağladığını yazan Fang, CENTCOM’un, Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Orta Doğu'nun genelinde insanların fikirlerini şekillendirmek için üretilen içerikleri yaymak için Twitter’ın korumaya aldığı bu hesapları kullandığını kaydetti.

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"ZAMANLA TAKTİK DEĞİŞTİRİLDİ"

TRT Haber'de yer alan habere göre Fang, CENTCOM'un önce bu hesaplarla doğrudan bağlantısını kamuya açık bir şekilde gösterdiğini ancak zamanla taktik değiştirerek bu hesaplarla ilişkisini gizlemeye başladığını aktardı.

Bunun platformu doğrudan suistimal etme anlamına gelen bir hareket olduğu halde Twitter’ın bu hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmediğini belirten Fang, Twitter ile ABD ordusu ilişkisinin 5 yıl öncesine gittiğini yazdı.

ONAYLI HESAP İŞARETİ VERİLMESİNİ İSTEDİLER

Fang’ın paylaştığı CENTCOM’da görevli Nathaniel Kahler’a ait, 26 Temmuz 2017 tarihli yazışmada, Kahler şirketin kamu politikası ekibinden bir yetkiliye "ABD’in belirli mesajları daha güçlü yaymak için kullandığı" bir Arapça hesap listesini ileterek bunlardan birine "onaylı hesap işareti" verilmesini ve diğer hesaplara ise "beyaz liste" olarak bilinen şikayet ve siber müdahalelere karşı koruma sağlaması talebinde bulunuyor.

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Kahler, Twitter yetkilisine "Hashtag'leri endekslemeyen bazı hesaplarımız var - belki de bot olarak işaretlendiler. Bunlardan birkaçı gerçek bir takipçi kitlesi oluşturdu ve şimdi bunları kurtarmayı umuyoruz." diye yazdı.

CENTCOM görevlisi, gerekirse CENTCOM ve Özel Kuvvetler Komutanlığından ek evrak getirebileceğini iletti.

Fang, o dönemde Twitter’ın DEAŞ ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren diğer terör örgütleriyle ilgili kötü niyetli faaliyetleri tespit etmeyi amaçlayan genişletilmiş bir kötüye kullanım tespit sistemi oluşturduğunu ve bunun dolaylı bir sonucu olarak ABD ordusu tarafından kontrol edilen ve terör yanlısı gruplarla sık sık angaje olan hesapların otomatik olarak "spam" olarak işaretlendiğini kaydetti.

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Fang, Kahler’in o yazışmadan sonra aynı gün ilettiği bir e-mailde 52 hesabı içeren bir tablo gönderdiğini, Yemen'deki ABD dron saldırılarıyla ilgili açıklamaları yaymak için kullanılan "@yemencurrent" hesabı da dahil olmak üzere altı hesap için öncelikli hizmet istediğini belirtti.

PKK'NIN TANITIMINA DESTEK

O sırada askıya alınmış olan "@yemencurrent" hesabının ABD dron saldırılarının "doğru" olduğunu ve sivilleri değil teröristleri öldürdüğünü vurguladığını ifade eden Fang, paylaşımında, listedeki diğer hesapların, Suriye'de ABD destekli YPG/PKK terör örgütünün tanıtımına ve Irak'ta İran karşıtı mesajlara odaklandığına yer verdi.

Fang, başka bir hesabın ise Kuveyt'teki yasal konuları gündeme taşıdığını paylaştı.

CENTCOM’un Yemen’de "@dala2el" adlı hesabı Suriye rejimine yönelik paylaşımlarda kullanmaya başladığı sırada, komutanlığın talebi üzerine Twitter’ın bu hesaplara daha önce uygulanmamış bir koruma ve muafiyet etiketi eklediğini ifşa eden Fang, böylece bu hesaplara spam veya kötüye kullanıma karşı bot hesaplara uygulanan askıya alma veya görünürlüğünü azaltmaya yarayan bir otomasyona karşı koruma sağlandığını ifade etti.

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Fang, CENTCOM bağlantılı hesapların genellikle ABD’nin Orta Doğu’daki faaliyetlerini destekleyen ve İran karşıtı karalama kampanyalarına katıldığını ifade etti.

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