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Dünya

Emine Erdoğan lider eşleriyle Özbekistan'da bir araya geldi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi nedeniyle Taşkent’te temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi.

16:07 - 9/11/2023 Perşembe
DHA
Emine Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te lider eşleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te lider eşleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan forumla ilgili “Dünya Çocuk Günü çerçevesinde düzenlenen ‘Çocuklar ve Gençler İş Başında - Orta Asya'da İklim Değişikliği Uluslararası Forumu’na katıldık. BM yetkililerinin ve farklı ülke bakanlarının da katılımcısı olduğu forumda çevre eğitiminin teşvik edilmesi, iklim kriziyle mücadelede çocukların ve gençlerin rolünün önemi ele alındı.


6 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık projesinin en önemli hedef kitlesi aynı zamanda da ana aktörü olan çocuklar ile gençlerimiz için Türkiye’de yürütülen çevre ve iklim çalışmalarını anlattım. Hepimize emanet olan çocuklarımızın ve geleceğinin konuşulduğu bu anlamlı program vesilesiyle bir kez daha Filistinli çocukların vicdansızca hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim.


En büyük dileğim; isimlerini şehit listelerinde değil, madalyaların, insanlığın yararına icatların, kitapların, sanat eserlerinin üzerinde görmek. İklim krizini asıl muhatabı durumundaki çocuklar açısından ele alan forumun tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyor, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti’ne, Zamin Uluslararası Kamu Vakfı’na, UNICEF’e ve programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sesimizi Müslümanlar olarak bugün yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sesimizi Müslümanlar olarak bugün yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde konuştu. Terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama değinen Erdoğan, Charlie Hebdo örneğiyle Batı'nın iki yüzlülüğüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlayın Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptılar. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın… Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" ifadelerini kullandı


#Emine Erdoğan
#Özbekistan
#ekonomi
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