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Dünya Emri vereni bulacağız Rusya-Belarus arasında gerilim büyüyor
ASYA

Emri vereni bulacağız: Rusya-Belarus arasında gerilim büyüyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yakalanan 33 Rusya vatandaşının ‘farklı amaçlar’ için ülkede bulunduğunu öne sürerek 200 kişilik bir grubun parçası olduğunu söyledi. Lukaşenko, Wagner militanı olduğu öne sürülen kişilere emir veren asıl kişileri tespit edeceklerini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko

Belarus ve Rusya arasındaki 'gözaltı' krizi büyüyor. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, ülkede istikrarsızlık yaratma planları yaptıkları iddiasıyla başkent Minsk yakınlarında gözaltına alınan 33 Rusya vatandaşının durumunu Belarus KGB Başkanı Valeriy Vakulçik ve Soruşturma Komitesi Başkanı İvan Noskeviç'le görüştü. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Lukaşenko, görüşme sırasında "Ruslar, Moskova'nın altını çizdiği gibi İstanbul'a uçmayı planlamıyordu, ülkemizde 'farklı amaçlar' için bulunuyorlardı. 33 Rusya vatandaşı, Belarus'a gönderilmesi planlanan 180 veya 200 kişilik bir grubun parçasıydı" dedi.

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MUHAREBE GEÇMİŞLERİ VAR

Güvenlik güçlerine Ruslara dikkatli şekilde muamele etme talimatı da veren Lukaşenko, "Elbette bu kişiler suçlu ancak onlara karşı sert önlem alacak kadar değil. Onlar birer asker. Emir aldılar ve geldiler. Biz emri vereni ve onları buraya göndereni tespit etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Yalan üzerine politika inşa etmediklerini ve basın üzerinden birbirlerine bağırarak sorunu çözemeyeceklerini kaydeden Lukaşenko, hiçbir şeyi gizlemediklerini ve gerçeği öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Bu arada Noskeviç, "Neredeyse hepsinin ciddi bir muharebe geçmişine sahip olduğu bilgisini edindik. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalara katılmışlar" diye konuştu. Minsk'teki yetkililer, olayla ilgili birçok bilginin devlet sırrı teşkil ettiğini belirtiyor.

WAGNER MİLİTANLARI

  • Belarus'un resmi haber ajansı Belta, önceki gün bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti. Haberde, bu kişilerin Rus paralı asker şirketi Wagner militanı olduğu kaydedilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Minsk'te alıkonulan 33 Rus vatandaşının özel bir güvenlik şirketinin çalışanları olduğunu doğrulamış ve asıl uçuş noktaları olan İstanbul’a uçmadan önce uçaklarını kaçırdıkları için transit noktası olan Belarus’ta kalmakta olduklarını kaydetmişti.

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