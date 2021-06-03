En acı 35 saniye: İşgalcilerin katlettiği aile fertlerini tek tek saydı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenler, geride sevdiklerini ve acı dolu hikayelerini bırakarak bu dünyadan ayrıldı.
İşgalcilerin düzenlediği saldırılar, çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanırken birçok ailenin de dağılmasına neden oldu.
İsrail saldırılarında, çoğu anne olan 39'u kadın, 66'sı çocuk, 254 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi yaralandı.
En acı 35 saniye: Bu cinayettir
ABD merkezli Vice News isimli haber sitesinde yer alan bir video, sosyal medyada gündem oldu.
Shoukry Al Kolak isimli Filistinlinin, işgalci İsrail kuvvetlerinin Gazze'yi hedef alan saldırılarında, hayatını kaybeden aile fertlerini saydığı an, binlerce kez paylaşıldı.
Kolak saldırılarda; babasını, annesini, ablasını, ağabeyini, eşini, iki oğlunu, kızını, iki yeğenini, yeğeninin eşi ve üç aylık oğullarını, iki kuzenini, kuzenlerinin dört çocuğunu kaybettiğini açıkladı.
Kolak sözlerini, "Bu cinayettir" isyanıyla noktaladı.