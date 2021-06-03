Dünya En acı 35 saniye İşgalcilerin katlettiği aile fertlerini tek tek saydı
ORTADOĞU

En acı 35 saniye: İşgalcilerin katlettiği aile fertlerini tek tek saydı

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Gazze'yi hedef alan saldırılarında yaralanan Shoukry Al Kolak isimli Filistinlinin, tedavi gördüğü hastanede, şehit olan aile fertlerini saydığı video, sosyal medyada gündem oldu. Kolak, kaybettiklerini tek tek saymasının ardından "Bu cinayettir" diyerek isyan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
En acı 35 saniye: Shoukry Al Kolak isimli Filistinli işgalci İsrailin saldırılarında şehit olan aile fertlerini tek tek saydı
İşgalcilerin saldırısında yaralanan Shoukry Al Kolak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenler, geride sevdiklerini ve acı dolu hikayelerini bırakarak bu dünyadan ayrıldı.

İşgalcilerin düzenlediği saldırılar, çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanırken birçok ailenin de dağılmasına neden oldu.

İsrail saldırılarında, çoğu anne olan 39'u kadın, 66'sı çocuk, 254 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi yaralandı.

En acı 35 saniye: İşgalcilerin katlettiği aile fertlerini tek tek saydı
OYNAT 00:40
En acı 35 saniye: İşgalcilerin katlettiği aile fertlerini tek tek saydı
İşgalci İsrail kuvvetlerinin Gazze'yi hedef alan saldırılarında yaralanan Shoukry Al Kolak isimli Filistinlinin, tedavi gördüğü hastanede, şehit olan aile fertlerini saydığı video, sosyal medyada gündem oldu. Kolak, kaybettiklerini tek tek saymasının ardından 'Bu cinayettir' diyerek isyan etti.

En acı 35 saniye: Bu cinayettir

ABD merkezli Vice News isimli haber sitesinde yer alan bir video, sosyal medyada gündem oldu.

Shoukry Al Kolak isimli Filistinlinin, işgalci İsrail kuvvetlerinin Gazze'yi hedef alan saldırılarında, hayatını kaybeden aile fertlerini saydığı an, binlerce kez paylaşıldı.

Kolak saldırılarda; babasını, annesini, ablasını, ağabeyini, eşini, iki oğlunu, kızını, iki yeğenini, yeğeninin eşi ve üç aylık oğullarını, iki kuzenini, kuzenlerinin dört çocuğunu kaybettiğini açıkladı.

Kolak sözlerini, "Bu cinayettir" isyanıyla noktaladı.

Filistinli çocukların Türkiye hayali İsrail’in katliamlarıyla yarım kaldı
DÜNYA
Filistinli çocukların Türkiye hayali İsrail’in katliamlarıyla yarım kaldı

İşgalci İsrail Filistinli ailenin çadırını yıktı
DÜNYA
İşgalci İsrail Filistinli ailenin çadırını yıktı

BBC Filistinle ilgili videolarını kaldırdı
DÜNYA
BBC Filistinle ilgili videolarını kaldırdı
Abone Ol Google News
Bekle bizi İtalya

Bekle bizi İtalya

​A Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası'na kazanarak gidiyor.
Kraliyet ailesi sarayda ırkçılık yaptı

Kraliyet ailesi sarayda ırkçılık yaptı

​İngiltere Ulusal Arşivlerindeki belgeler gün yüzüne çıktı.
En acı 35 saniye: İşgalcilerin katlettiği aile fertlerini tek tek saydı

TBMM Başkanı ​Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap.

​Kazımiye'deki patlamada ölü ve yaralılar var.

​Vaka sayısında hedefe çok az kaldı.

​AK Parti'den seçim isteyen muhalefete tarihi hatırlatma.

Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Eski eşini çocuğunun gözü önünde döven Zarap hakkında karar.

​Beyaz Saray, iki liderin görüşeceği tarihi açıkladı

10 numara <br>'Hagi' olacak

10 numara
'Hagi' olacak

​G.Saray, Hagi'nin oğlunu transfer etmek istiyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete 'erken seçim' yanıtı: Zamanında yapılacak
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete 'erken seçim' yanıtı: Zamanında yapılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik, terör örgütlerine karşı yürütülen Pençe operasyonlarında 8 bin 500'den fazla hedefin imha edildiğini duyurdu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında müzisyenler için "Müzik Susmasın" projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Çelik, "250 milyon liralık destek verilmiş olacak" dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Çelik, "Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkandan, oy oranı yüzde 1 olanlar bile erken seçimden bahsediyor. Seçimler zamanında yapılacak." şeklinde konuştu.
İngiltere Ulusal Arşivlerindeki belgeler gün yüzüne çıktı: Kraliyet ailesi 1960'ların sonlarına kadar sarayda ırk ayrımcılığı yaptı
Dünya

İngiltere Ulusal Arşivlerindeki belgeler gün yüzüne çıktı: Kraliyet ailesi 1960'ların sonlarına kadar sarayda ırk ayrımcılığı yaptı

İngiliz Kraliyet ailesinin, 1960'ların sonlarına kadar Buckingham Sarayı'nda "beyaz olmayan göçmen veya yabancıları" memuriyet görevlerine kabul etmediği öne sürüldü. İngiltere Ulusal Arşivlerinde yer alan belgeler ayrıca Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'yi ve ailesini ırk ve cinsiyet ayrımcılığını önleyen yasalardan muaf tutan tartışmalı maddeleri nasıl müzakere ettiğine de ışık tutuyor.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa etti
Gündem

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa etti

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, kuruluşundan beri içinde yer aldığı Gelecek Partisi’nden bugün itibari ile ayrıldığını bildirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.