En çok çocuk Gazze’de öldürüldü

İşgalci güç İsrail saldırılarında bir ay geride kalırken, resmi rakamlara göre Gazze’de 4 bin 324 çocuk katledildi ve ateşkes sağlanmadığından rakam her geçen gün daha da artıyor. Bu rakam, her gün ortalama 100’den fazla çocuğun öldürüldüğü korkunç bir tabloya işaret ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanında 33’üncü gün geride kaldı. İşgalci gücün 7 Ekim’den bu yana ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler ve kiliselere yönelik saldırılarında, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 324’ü çocuk, 2 bin 823’ü kadın olmak üzere 10 bin 569’a, yaralıların sayısının ise 26 bin 475’e yükseldiği belirtildi. Enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 350’si çocuk, 2 bin 550 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi. İşte ülke ülke son 40 yıllardaki bazı savaş ve işgallerde ölen çocuk sayıları:

Suriye

Mart 2011’de iç savaşın başladığı Suriye’de Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2023 yılının mart ayına kadar olan 12 yıllık süreçte 12 bin çocuk öldürüldü. Suriye’deki çocuk ölümleri, Gazze’den daha fazla olsa da ortalama olarak günde 100 çocuğun öldürüldüğü Gazze’ye karşın Suriye’de bu ortalama günde 3 çocuk şeklinde.

Yemen

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun İran destekli Husi gruplarla savaştığı 2015 yılından bu yana yıkıcı bir çatışmanın pençesinde bulunan Yemen’de 7.5 yıllık süreçte UNICEF’in bildirdiğine göre 3 bin 774 çocuk öldürüldü. Bu da ortalama olarak her üç günde dört çocuğun, yani günde 1’den biraz daha fazla çocuğun ölmesi demek.

Ukrayna

Rusya 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da başladığı işgalde ikinci yıl dönümüne yaklaşılırken, Ukrayna hükümet kaynaklarına göre bu zamana kadar 510 çocuk hayatını kaybetti. Bu ölümler, ortalama olarak günde 1’den biraz daha az çocuk ölümüne denk geliyor. Bu rakamlara Rusya’nın işgal ettiği bölgelerdeki ölümlerin dahil edilmediği belirtiliyor.

Afganistan

ABD'nin 2001 yılında işgal ettiği Afganistan’da, BM raporlarına göre 2009'dan 2020'ye kadar 8 bin 99 çocuk öldürüldü. Bu da her gün ortalama iki çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor.

Irak

2003 yılında ABD tarafından işgal edilen Irak’ta çocuklara yönelik ihlaller 2008’den sonra takip edilmeye başlanabildi. UNICEF’in bildirdiğine göre 2008'den 2022 sonuna kadar 14 yıl boyunca 3 bin 119 çocuk öldürüldü. Bu da her iki günde bir çocuk ölümüne denk geliyor.







