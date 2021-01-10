Okyanusa düşen Endonezya uçağına ait kalıntılara ve insanlara ait parçalara ulaşıldı

Dün Endonezya'dan kalkan ve kalktıktan dakikalar sonra okyanusa düşen Endonezya yolcu uçağına ait kalıntılar bulundu. Görevliler uçağın gövdesine ve bazı insan kalıntılarına ulaştıklarını söyledi.
Sriwijaya Air'in 182 numaralı uçuşlu ve içinde 62 kişinin bulunduğu uçağının, radar teması kesildiğinde Cakarta'dan Pontianak şehrine gidiyordu. Endonezya Donanması dalgıçları, bugün uçağın enkazına ulaştı. Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Komutanı Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada uçağın gövdesini bulduklarını belirtti. Cakarta Polisi sözcüsü Yusri Yunus, Endonezya polisi uçağın enkazının yanı sıra, kurbanlara ait olduğunu düşündükleri insan kalıntıları bulduklarını ifade etti.
Benzer facia yaşanmıştı
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.