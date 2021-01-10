Dünya Okyanusa düşen Endonezya uçağına ait kalıntılara ve insanlara ait parçalara ulaşıldı
ASYA

Endonezya uçağının düştüğü yerde insan kalıntıları bulundu

Okyanusa düşen Endonezya uçağına ait kalıntılara ve insanlara ait parçalara ulaşıldı

Cumartesi günü kalktıktan dakikalar sonra okyanusa düşen ve 62 kişinin bulunduğu Endonezya yolcu uçağının kaza yerinden, insan kalıntıları ve uçak enkazı çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Endonezya uçağı kalktıktan dakikalar sonra okyanusa düştü.
Endonezya uçağı kalktıktan dakikalar sonra okyanusa düştü.

Dün Endonezya'dan kalkan ve kalktıktan dakikalar sonra okyanusa düşen Endonezya yolcu uçağına ait kalıntılar bulundu. Görevliler uçağın gövdesine ve bazı insan kalıntılarına ulaştıklarını söyledi.

Sriwijaya Air'in 182 numaralı uçuşlu ve içinde 62 kişinin bulunduğu uçağının, radar teması kesildiğinde Cakarta'dan Pontianak şehrine gidiyordu. Endonezya Donanması dalgıçları, bugün uçağın enkazına ulaştı. Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Komutanı Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada uçağın gövdesini bulduklarını belirtti. Cakarta Polisi sözcüsü Yusri Yunus, Endonezya polisi uçağın enkazının yanı sıra, kurbanlara ait olduğunu düşündükleri insan kalıntıları bulduklarını ifade etti.

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.n

Benzer facia yaşanmıştı

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'da içinde 62 kişinin bulunduğu yolcu uçağı denize düştü
DÜNYA
Endonezya'da içinde 62 kişinin bulunduğu yolcu uçağı denize düştü
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İnsanlara ait parçalar bulundu

İnsanlara ait parçalar bulundu

​Dün Endonezya'dan kalkan uçak okyanusa düşmüştü.
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