Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin ardından ciddi bir hasar ya da can kaybı bildirilmezken yetkililer, tsunami tehdidinin olmadığını açıkladı.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.
Depremin ardından ciddi bir hasar ya da can kaybı bildirilmezken yetkililer, tsunami tehdidinin olmadığını açıkladı.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.
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