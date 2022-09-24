Dünya Endonezyada 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ASYA

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Aceh eyaletindeki bir kıyı kenti olan Meulaboh'un 40 kilometre güneybatısında ve 49 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Endonezyada 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya deprem

Depremin ardından ciddi bir hasar ya da can kaybı bildirilmezken yetkililer, tsunami tehdidinin olmadığını açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DÜNYA
Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İncirlik Üssünde çalışıyormuş

İncirlik Üssü'nde çalışıyormuş

Adana'da yakalanan astsubay FETÖ'den tutuklandı
Motosikletliyi bıçaklayansaldırgan tutuklandı

Motosikletliyi bıçaklayan
saldırgan tutuklandı

Serbest kalması tepki toplamıştı: İfadesi de pes dedirtti.
Dehşete düşüren anlar kamerada

​Tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi.

​'Dünyanın en tehlikeli hayvanı' deyip uyardı

​ABD'den gizli 'Rusya' hamlesi

​Moskova'yı kızdıracak çıkış

​Kılıçdaroğlu racon kesti, tıpış tıpış sıraya girdiler.

Köşeye sıkışan terör örgütü Suriye'de köstebek avı başlattı.

Değeri herkesi şaşkına çevirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.