Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sona erdi: Ceset parçalarının olduğu torba sayısı 324’e ulaştı

Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde, koronavirüs aşısı üreten Hindistan Serum Enstitüsüne ait üretim merkezinde yangın çıktı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde, koronavirüs aşısı üreten Hindistan Serum Enstitüsüne ait üretim merkezinde büyük yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yapım aşamasında olduğu belirtilen binadan yoğun dumanlar yükseldi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.