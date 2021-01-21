Dünya Endonezyada düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sona erdi Ceset parçalarının olduğu torba sayısı 324e ulaştı
ASYA

Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sona erdi: Ceset parçalarının olduğu torba sayısı 324’e ulaştı

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen yolcu uçağı enkazı ve ceset parçalarını arama çalışmalarının sona erdiği bildirildi. Şu ana kadar yaşamını yitiren yolculardan 43'ünün kimlik tespiti yapıldı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito, yapılan aramalarda ceset parçalarının olduğu torba sayısının 324’e ulaştığını aktardı.

Haber Merkezi AA
Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito, denizde ve kıyı bölgelerde uçak kalıntısı ya da ceset parçası bulunması halinde ilgili ekiplerin incelemelerinin süreceğini vurguladı.
Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito, denizde ve kıyı bölgelerde uçak kalıntısı ya da ceset parçası bulunması halinde ilgili ekiplerin incelemelerinin süreceğini vurguladı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede geniş alanda yürütülen arama faaliyetlerini sonlandırdıklarını söyledi. Sumadi, çalışmaların sonlandırılmasının, ilgili tüm birimlerin ortak kararıyla alındığı bilgisini paylaştı.

Beş dakikada denize çakıldı
DÜNYA
Beş dakikada denize çakıldı

43 cesedin kimliği tespit edildi

  • Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito, yapılan aramalarda ceset parçalarının olduğu torba sayısının 324’e ulaştığını aktararak, şu ana kadar ölen yolculardan 43’ünün kimlik tespitinin yapıldığını kaydetti.

Endonezya'da içinde 62 kişinin bulunduğu yolcu uçağı denize düştü
DÜNYA
Endonezya'da içinde 62 kişinin bulunduğu yolcu uçağı denize düştü

Puruhito, denizde ve kıyı bölgelerde uçak kalıntısı ya da ceset parçası bulunması halinde ilgili ekiplerin incelemelerinin süreceğini vurguladı.

Kayıp belleği arama çalışmaları sürecek

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ise uçağın ikinci karakutusunun kayıp olan iç belleğini arama çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Okyanusa düşen Endonezya uçağına ait kalıntılara ve insanlara ait parçalara ulaşıldı
DÜNYA
Okyanusa düşen Endonezya uçağına ait kalıntılara ve insanlara ait parçalara ulaşıldı
  • Askeri yetkililer, 15 Ocak’ta kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci karakutunun dış kabı, bataryası ve sinyal cihazını bulduklarını belirtmişti. 12 Ocak’ta bulunan ilk karakutudaki verilere ilişkin ön raporun da 1 ay içinde açıklanacağı bildirilmişti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğünü açıklamıştı.

Abone Ol Google News
Uçmadan önce evde son selfie

Uçmadan önce evde son selfie

​Selçuk Bayraktar AKINCI PT-3'ü arkasına alarak poz verdi.
Fenerbahçeye Sivas çelmesi

Fenerbahçe'ye Sivas çelmesi

​Sarı-lacivertliler, 5 maç sonra Sivasspor'a takıldı.
Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

​Vefat haberini oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Bu aradaki <br>farkı kim yiyor

Bu aradaki
farkı kim yiyor

Fiyat farkı çiftçiyi çileden çıkardı.
Kılıçdaroğlu'nun <br>ismi silindi

Kılıçdaroğlu'nun
ismi silindi

​İşte bulvarın yeni adı.

Görüntülere <br>ceza yağdı

Görüntülere
ceza yağdı

​Bakanlık hemen harekete geçti.
Kıbrıs'ta korkutan deprem

Kıbrıs'ta korkutan deprem

Gazimağusa 5 şiddetinde sallandı, Türkiye'den de hissedildi.
Zirveye 'Kartal' pençesi

Zirveye 'Kartal' pençesi

Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'ü farklı yendi.

Yüzde 60 azaldı

Yüzde 60 azaldı

"​Uçurumun kenarındaydık kısıtlamalar inanılmaz yararlı oldu".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.