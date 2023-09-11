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Dünya

Enkaz altında zamanla yarış

Depremin vurduğu FAS'ta enkaz altında kalan binlerce insan kurtarılmayı bekliyor. Yolların kayalar ve enkazla dolu olması kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırıyor. Yaralıların 1500'e yakınının ağır olduğu kaydedilen ülkede 2 bin 200'ü aşan ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle açık alanlarda kalan insanlar yiyecek ve su sıkıntı çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü felaketten 300 binden fazla kişinin etkilendiğini duyurdu.

04:00 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fas.

Fas.

Fas’ta Cuma günü geç saatlerde meydana gelen, son 60 yılın en yıkıcı 7 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede artçı sarsıntılar sürerken, zamana karşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkede evlerine girmekten çekinen birçok kişi de üçüncü geceyi açık alanlarda geçirdi. Acil Müdahale Görevlileri, yerleşim yerlerinin genellikle uzak olduğu ve birçok evin yıkıldığı engebeli bir dağlık bölge olan Yüksek Atlas’ta depremden en fazla etkilenen köylere ulaşma zorluğu yaşandığını belirtiyor.

Yolların kayalar ve enkazlarla dolu olması nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen yerlere ulaşmakta zorlandığı öğrenildi. Artçı sarsıntılardan korkan depremzedelerin geceyi kamplarda geçirdiği ve yiyecek ve su sıkıntısı çektiği bildirildi. Fas İçişleri Bakanlığı, deprem felaketinde acı bilançoya ilişkin yaptığı açıklamada, 1404’ü kritik durumda olmak üzere 2059 kişinin yaralandığını ve ölü sayısının 2200’ü aştığını belirtti. Enkaz altında hala kurtarılmayı bekleyen binlerce kişi olduğu ve bazı bölgelere kapanan yollar nedeniyle ulaşım zorluğu yaşandığı kaydedildi. Ülkede üç günlük yas ilan edilen ülkede, Kral 6. Muhammed’in talimatıyla dün ülke çapındaki camilerde ölenler için dua edildi ve cenaze namazları kılındı. Dünya Sağlık Örgütü felaketten 300 binden fazla kişinin etkilendiğini söyledi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun küresel operasyon direktörü Caroline Holt, yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 24 ila 48 saat, hayat kurtarmak açısından kritik olacak” dedi.

Dünya mirası cami de yıkıldı

Fas’ın birçok kentinde yıkıma neden olan 7 büyüklüğündeki depremde, 12. yüzyılda Muvahhidler döneminde inşa edilen, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki caminin bir kısmı yıkıldı. Fas medyası ve sosyal medya hesaplarında, dün meydana gelen depremin ardından bir kısmı yıkılan Marakeş yakınlarındaki Tinmel köyünde yer alan tarihi cami “Mescid el-Azam”ın görüntüleri paylaşıldı. Kuzey Afrika ve Endülüs’te hüküm süren Berberi hanedanı Muvahhidler döneminde 1154 yılında inşa edilen “Mescid el-Azam” 1995’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştı. Öte yandan, deprem Marakeş’i çevreleyen surların ve kentin Eskişehir bölgesindeki tarihi kırmızı evlerin bir kısmının da çökmesine neden oldu.

İdlib’ten dayanışma mesajı

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, Fas’ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için İdlib’de yıkılan bir binanın duvarına felaketin yol açtığı yıkım ve acıları yansıttı. İdlib’in kuzeyindeki Binniş beldesinde, Suriye ordusunun saldırıları sonucu yıkılan bir binanın duvarına deprem yaşayan Fas halkının çektiği acıları resmetti. Türkçe’de “deprem” anlamına gelen “Zilzel” kelimesini resmeden Esmer, “Acınız acımızdır, Geçmiş olsun Fas” yazılarını Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara çizdi.




#Fas
#Deprem
#Afrika
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