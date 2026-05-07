Epstein'in yazdığı son not ortaya çıktı: Kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı

13:477/05/2026, الخميس
AA
Jeffrey Epstein ile ilgili yeni bir belge kamuoyuna yansıdı.

ABD’de, ünlü isimlerin de yer aldığı kız çocuklarına yönelik istismar ve fuhuş ağı kuran milyarder Jeffrey Epstein’in, ölümünden önce yazdığı son not kamuoyuyla paylaşıldı. Notta yer alan “Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı?” ifadeleri dikkat çekti.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen son notu ortaya çıktı.

CNN'in haberine göre, ABD'de federal yargıç, Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen notu kamuoyuyla paylaştı.

Lütuf olarak görmüş

Notta, aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunamadığı belirtilerek,
"Beni aylarca soruşturdular, hiçbir şey bulamadılar. Bu yüzden 15 yıllık suçlamalar ortaya çıktı. Vedalaşma zamanını kişinin kendisinin seçebilmesi büyük bir lütuf. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Hüngür hüngür ağlamamı mı? Hiç eğlenceli değil, buna değmez"
şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, notu Epstein'in yazıp yazmadığı konusu henüz netleşmiş değil.

Notu Epstein'in hücre arkadaşı bulmuş

New York Times'ın (NYT) haberine göre, hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından bir not bulmuştu.

Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlenmiş ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kalmıştı.

NYT, Tartaglione'nin üzerinde "veda zamanı" yazdığını belirttiği ve bu yüzden "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvurmuştu.

Ne olmuştu?

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.



