Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne bomba yüklü İHA saldırısı

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı Haseke'deki Harab Cebir Havaalanı'ndaki üssüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla dört ayrı saldırı yapıldı. Saldırılarda üsler ve çevresine roketler düştüğü öğrenildi ancak can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgiye yer verilmedi. Suriye'de son üç günde ABD üslerine aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenlenmişti.