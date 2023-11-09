Erbil'de ABD üssüne bomba yüklü İHA'larla saldırı

Açıklamada, saat 19.15’te bomba yüklü İHA ile Harir Üssü'ne saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı nedeniyle üssün yakıt deposunda yangın çıktığı kaydedildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, öğleden sonra yaptığı açıklamada, Harir'deki üsse dün gece bomba yüklü iki İHA ile saldırı düzenlendiğini, olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar oluşmadığını belirtmişti.