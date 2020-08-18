Erdoğan ile başa çıkamaz: Türkiye'nin dünya çapında satranç oyuncusu bir lideri var

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi “dünya çapında satranç oyuncusu” olan yabancı liderlerin olduğu bir dünyada Demokrat Başkan Adayı Joe Biden’ın “zihnen yetersiz” olduğunu savundu.

Trump, Fox News kanalında yayınlanan bir programa telefonla katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Donald Trump, program boyunca farklı konularda eleştirdiği başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Biden’a dış politika alanında da sert eleştiriler getirdi. Çok zeki dünya liderlerinin olduğu bir ortamda Biden’ın bu kişilerle baş edemeyeceğini savunan Trump, Biden için “zihnen bitmiş” yorumunu yaptı.

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OYNAT 02:17 ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi. BiP'te paylaş

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ÇOK ZEKİ İNSANLAR

ABD Başkanı Trump, “Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız” ifadesini kullandı.

OYNAT 00:24 Trump'tan rakibini kızdıracak sözler: ABD'ye zeki başkan lazım, çünkü Şi, Putin, Erdoğan zehir gibi Amerika Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın akıl sağlığını sorgulayarak başkanlık görevi için yeterli olmadığını” savundu. Başkan olmak için çok zeki ve sert olmak gerektiğini savunan Trump, Fox News kanalında, 'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zehir gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zehir gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zehir gibi. Uğraştığın muhatapların arasında kafası zehir gibi çalışmayan kimseyi bulamazsın' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ERDOĞAN İLE İYİ ANLAŞIYORUZ

Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan

ABD Başkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştıklarını da vurgulayarak, bazı devlet başkanlarının kendisinden Erdoğan’ı aramasını istediklerini, çünkü Erdoğan’ın kendisini dinlediğini söylediklerini kaydetti. Demokrat Başkan Adayı Biden’ın ocak ayında New York Times’ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara’nın sert tepkisini çekmişti.