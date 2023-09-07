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Dünya

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'yle anlaştık

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve Türkiye’nin 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

09:36 . 7/09/2023 Perşembe
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Aleksandr Gruşko

Aleksandr Gruşko

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı
Aleksandr Gruşko
, Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Türkiye'nin Rus tahılının ihracını yöneteceği ifade edildi ancak üstleneceği rol hakkında detay verilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandır Gruşko, "Prensipte tüm anlaşmalara varıldı. Sevkiyata ilişkin planın teknik yönleri üzerinde çalışmak için yakın gelecekte tüm taraflarla çalışmaya başlamayı bekliyoruz." dedi.

Tarafların birkaç sorunu daha ele alacağını dile getiren Gruşko,
“Bunlar lojistik, finans, rotalar, varış ülkeleri, miktarlar ve çok daha fazlası”
diye ekledi.

#tahıl anlaşması
#türkiye
#rusya
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