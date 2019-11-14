Erdoğan-Trump görüşmesi ABD medyasında büyük yankı uyandırdı: Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ABD basınında büyük yer aldı. New York Times gazetesi adına görüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley'nin haberinin başlığında "Onun büyük hayranıyım. Trump, Erdoğan'ı sıcak karşıladı" ifadesi yer aldı.

Crowley'nin yazısı, Barış Pınarı Harekatı sonrasındaki gelişmelere atıflar yaptı.

Gazetenin Beyaz Saray muhabiri olan Crowley, Türkiye'nin operasyonu ile bölge eksenli Amerikan siyasetinin rotasından çıktığını ancak Trump'ın, Erdoğan ile görüşmeleri sırasında, bu hususta hissedilir bir tavır ortaya koymadığını savundu.

Yazı, "Günün sonunda Erdoğan'ın ziyaretinin verimli olup olmadığı belirsiz kaldı. Beyaz Saray açıklaması, somut bir anlaşma olmadığını gösteriyor" ifadesiyle sonlandı.

'Hiçbir lider, Erdoğan kadar, istediğini elde edemedi'

Washington Post'taki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını, iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak kullandığı değerlendirmesi yer aldı. Erdoğan bu noktada, en başta Gülen'in iadesini gündeme getirdiği ifade edildi.

Post'un haberinde, iki ülke arasında kriz yaratan S-400 konusuna ilişkin Trump'ın "Yetkililerimiz çözüm için çalışıyor" ifadeleri yer aldı. Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin "Türkiye'nin silahları kutularından çıkarmaması bir çözüm olabilir" dediği de haberdeki bu paragrafta yer aldı.

CNN Televizyonundaki haberde ise Trump'ın Erdoğan için kullandığı "Onun büyük bir hayranıyım" ifadesine atıf yapılarak "Bazı Amerikalı parlamenterlerin bu görüşmeden beklediği karşılama bu değildi" denildi.

CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak, imzalı yazıda, ABD Başkanı Trump'ın "güçlü liderlere" gösterdiği yakınlık konusunda örnekler yer aldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" oldu.

REKLAM

Kevin Liptak bu ifadesine gerekçe olarak, Türkiye'nin Suriye operasyonuna yeşil ışık yakılmasını, S-400 krizinde Trump'ın yaptırım karşıtı tavrını örnek gösterdi.

DÜNYA Erdoğan'ın ziyareti sonrası Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti

DÜNYA Trump, Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından kendisine gönderilen skandal mektubu iade etti