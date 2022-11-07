Dünya Erdoğanın çok kartı var Financial Timestan Türkiyeye övgü
AVRUPA

Erdoğan’ın çok kartı var: Financial Times'tan Türkiye'ye övgü

Ukrayna savaşının başladığı günden itibaren çözüm arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘tahıl koridoru’nun tekrar açılmasını sağlaması da dünyanın gündeminde. İngiliz Financial Times, “Erdoğan’ın çok kartı var” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan’ın çok kartı var: Financial Timestan Türkiyeye övgü
İngiliz Financial Times, “Erdoğan’ın çok kartı var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tahıl koridorunun devam etmesi Batı medyasında yankılanmaya devam ediyor. Krizin çözümüyle dünyaya rahat bir nefes aldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamleleri ile ilgili olarak İngiliz Financial Times gazetesinde bir analiz yayınlandı.

RUSYA TÜRKİYE’YE BAĞIMLI

Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesinin ardından Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü mercek altına alan gazete, Putin'in, Erdoğan ile görüştükten sonra anlaşmaya yeniden katıldığına dikkat çekti. Haberde, “Putin, bu hafta Erdoğan'ın tarafsızlığını ve anlaşmaya dönerken yoksul ülkelere yardım etme kararlılığını övdü. Ancak analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor” ifadeleri kullanıldı. Financial Times, anlaşmaya yakın bir kaynağın, “Erdoğan, ‘Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız’ demiş olmalı. Erdoğan'ın çok kartı var” şeklindeki görüşlerini paylaştı. Öte yandan haberde, Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon yayınında Putin'i işaret ederek, “Tahıl koridorunu başkaları aracılığıyla açmayı kabul etmiyor. Ama ben aradığımda hemen tahıl koridorunu açtı” dediği vurgulandı.

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